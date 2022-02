La Berlinale s'ouvre avec une majorité d'événements en présentiel

"Quand on parle de cinéma indépendant, c'est d'abord le point de vue d'une personne, et qui est si spécifique qu'elle n'est pas là pour dire "Hé, les spectateurs, on vous voit et on est là pour vous divertir". Non, je veux vous raconter mon point de vue sur cette histoire et, ce qui est beau dans tout ça, c'est d'avoir une nouvelle perspective sur le monde. Et quand vous sortez du cinéma, souvent, vous avez changé."