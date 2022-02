Covid-19 : allègement des restrictions sanitaires dans plusieurs pays européens

Encore un peu plus de liberté. Dans plusieurs pays européens, certaines restrictions sanitaires ont été levées.

En France, les boîtes de nuit ont rouvert ce mercredi 16 février, il est désormais possible d'être debout dans les salles de concert et de consommer au comptoir des bars, dans les cinémas et dans les transports.

Le 28 février prochain, le port du masque ne sera plus obligatoire dans les lieux publics où le passe vaccinal est demandé. Il restera cependant obligatoire dans les transports et les commerces.

Le ministre de la Santé, Olivier Véran, a déclaré mercredi que toutes les règles restantes sur les masques pourraient être levées d'ici la mi-mars, "à condition que le nombre d'infections continue de baisser et que la pression sur nos hôpitaux le permette".

Les jeunes devraient pouvoir libérer leurs ailes. Ernst Kuipers Ministre de la santé néerlandais

Les boîtes de nuit et les bars aux Pays-Bas peuvent également ouvrir jusqu'à 1h du matin à partir de ce vendredi 18 février, a déclaré le ministre de la Santé, Ernst Kuipers, avant que toutes les limites d'heures d'ouverture ne soient levées le 25 février. "Les jeunes devraient pouvoir libérer leurs ailes", a déclaré Ernst Kuipers.

Les capacités ne seront plus limitées dans les bars, restaurants et clubs, pour la première fois depuis deux ans. Les masques ne seront plus nécessaires dans la plupart de ces lieux, mais resteront obligatoires dans les transports publics et dans les aéroports.

L'isolement des personnes atteintes du Covid-19 sera réduite à cinq jours. "Le pays rouvrira", a déclaré Ernst Kuipers. Mais il a averti que si les Pays-Bas semblaient "au-dessus du pic" et que la pression sur les hôpitaux était gérable, la pandémie n'était "pas terminée" : "Nous pouvons être optimistes, mais nous devons aussi être réalistes".

Vaccin dès 5 ans

Au Royaume-Uni, la campagne de vaccination contre le Covid-19 sera ouverte dès le mois d'avril aux enfants de 5 à 11 ans. Des annonces similaires du Pays de Galles et de l'Ecosse ont été faites cette semaine. Selon le ministre britannique de la Santé Sajid Javid, ce programme a pour "objectif d'accroître la protection contre de potentielles prochaines vagues de Covid-19 alors que nous apprenons à vivre avec le virus".