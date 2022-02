Covid-19 : les Pays-Bas vont lever la plupart des restrictions

Un vent de liberté va souffler sur les Pays-Bas. La plupart des restrictions vont être levées dès le 25 février prochain.

Fini le passe sanitaire dans les bars, les discothèques et les restaurants qui retrouveront leurs horaires d'avant la pandémie. Et les masques ne seront plus obligatoires dans la plupart des lieux publics.

Les Pays-Bas qui avaient imposé certaines restrictions les plus strictes d'Europe, entendent s'ouvrir à nouveau. Ils rejoignent ainsi le Danemark et la Norvège.

Si de nombreux pays lèvent les restrictions, d'autres se battent encore pour que leurs populations soient vaccinées. L'Organisation Mondiale de la Santé appelle à un effort de vaccination accru en Europe de l'Est. Au cours des deux dernières semaines, les cas de Covid-19 ont plus que doublé dans six pays, dont l'Arménie, la Russie et l'Ukraine, alors que le variant omicron se propage vers l'Est.

La pandémie a modifié la manière de travailler de nombreux Européens avec une mise en place accélérée du télétravail.

La Belgique elle, va plus loin et accorde aux salariés le droit de travailler une semaine de quatre jours sans aucune perte de salaire. Un changement dans le cadre d'une refonte du droit du travail. Le gouvernement entend donner plus de flexibilité aux entreprises et aux salariés. Désormais, les Belges pourront travailler jusqu'à 10 heures par jour pour bénéficier d'un weekend de trois jours.

En revanche, en Slovénie, les professionnels de la santé sont appelés à se mobiliser ce mercredi pour protester contre une réduction de 5% des salaires dans le secteur public.