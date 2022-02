Moscou : Vladimir Poutine se recueille sur la tombe du soldat inconnu

Vladimir Poutine a célébré - en ce mercredi 23 février - les défenseurs de la patrie, un jour férie en Russie qui revêt une dimension particulière cette année en raison des tensions dans l'Est de l'Ukraine.

Le président russe s'est recueilli sur la tombe du soldat inconnu à Moscou et a rappelé dans un discours que les intérêts de la Russie étaient non négociables, tout en laissant ouverte la voie de la diplomatie dans la crise ukrainienne.

"Notre pays est toujours ouvert à un dialogue direct et honnête et prêt à rechercher des solutions diplomatiques aux questions les plus compliquées. Mais je tiens à répéter que les intérêts de la Russie et la sécurité de notre peuple sont une priorité indiscutable" a-t-il déclaré.

Après avoir reconnu et obtenu l'aval du Parlement russe pour une intervention en Ukraine, Vladimir Poutine a ordonné l'envoi de troupes de maintien de la paix, sans toutefois confirmer leur entrée dans le Donbass, entretenant une certaine ambiguïté.

"Je n'ai pas dit que nos soldats vont y aller là, maintenant (...) Cela dépendra, comme on dit, de la situation sur le terrain", a-t-il déclaré mardi.