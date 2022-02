A suivre en direct : Invasion russe et guerre en Ukraine

Le président russe Vladimir Poutine a annoncé ce jeudi, dans la nuit, une opération militaire en Ukraine pour "défendre" les séparatistes de l'est du pays, malgré le tollé international et les sanctions infligées par l'Occident.

06:46 Les informations à retenir : 40 soldats et une dizaine de civils ukrainiens tués

50 "occupants russes" abattus et plusieurs chars et avions détruits

L'état d'urgence déclaré en Ukraine

L'Ukraine a rompu ses relations diplomatiques avec la Russie 14:37 Charles Michel, président du Conseil Européen, appelle le Bélarus à "ne pas prendre part" à l'offensive russe en Ukraine.

14:34 14:14 14:07 Sur cette photo prise à partir d'une vidéo publiée par le service de presse de la police ukrainienne, des hélicoptères militaires, apparemment russes, survolent la banlieue de Kiev. AP / Ukrainian Police Department Press Service 14:04 Emmanuel Macron : Vladimir Poutine "a décidé de porter l'atteinte la plus grave à la paix" en Europe Dans une allocution à l'adresse des Français, le président Emmanuel Macron a dénoncé une atteinte grave à la paix en Europe

"En reniant sa parole, en refusant la voie diplomatique, en choisissant la guerre, le président Poutine n'a pas seulement attaqué l'Ukraine, il a décidé de bafouer la souveraineté de l'Ukraine. Il a décidé de porter l'atteinte la plus grave à la paix, à la stabilité dans notre Europe." 14:00 Voici le témoignage d'un Ukrainien de Kharkiv que nous avons recueilli par téléphone ce matin : "Je suis actuellement à Kharkiv. Ca a commencé à 5h aujourd'hui, nous avons entendu le bruit des explosions et aussi l'avion qui passait... Nous étions inquiets et nous avons vérifié sur internet et vu qu'en fait oui... Poutine a proclamé la guerre contre l'Ukraine et des attaques sur tous les fronts. Ces explosions ont eu lieu dans des entrepôts militaires qui ont été attaqués. En ce moment, tout le monde reste à la maison. Les gens ont juste mis de l'essence dans leur voiture et sont allés faire des courses. Là, je suis dans la maison de mon frère et ma mère est ici avec moi. Nous attendons tous les instructions du gouvernement. IL n'est pas sûr de voyager. D'après ce que nous savons, nos militaires défendent les frontières dans plusieurs directions, près de Kiev, Kharkiv, la région de Donbas et la Crimée. Nous espérons donc rester en sécurité et rester en contact avec nos familles pour nous assurer que tout le monde est en sécurité."

Kostyantyn Achkasov, 33 ans. 13:44 Les prix des céréales ont atteint ce jeudi matin des niveaux record en séance sur le marché européen, avec un pic totalement inédit pour le blé à 344 euros la tonne sur Euronext, ont indiqué des analystes et courtiers à l'AFP. Les cours du blé et du maïs, dont l'Ukraine est respectivement le cinquième et le quatrième exportateur mondial, se sont envolés dès l'ouverture, quelques heures après le début de l'invasion russe de l'Ukraine. 13:42 Boris Johnson avertit que les Occidentaux vont imposer des sanctions "massives" visant l'économie russe en réaction à l'invasion de l'Ukraine, et qualifie Vladimir Poutine de "dictateur". "Diplomatiquement, politiquement, économiquement et, en fin de compte, militairement, cette entreprise atroce et barbare de Vladimir Poutine doit se solder par un échec", a déclaré le chef du gouvernement dans une adresse télévisée aux Britanniques. "Nous ne pouvons, et nous n'allons pas, détourner le regard". 13:38 Les autorités ukrainiennes affirment qu'un avion militaire ukrainien s'est écrasé près de Kiev avec 14 personnes à bord.

Une opération lancée dans la nuit de mercredi à jeudi par la Russie

Le président russe Vladimir Poutine a annoncé, dans la nuit de mercredi à jeudi, cette opération militaire en Ukraine pour "défendre" les séparatistes de l'est du pays, malgré le tollé international et les sanctions infligées par l'Occident. Peu après cette déclaration surprise du maître du Kremlin, plusieurs puissantes explosions ont été entendues à Kiev, dans le centre-ville, et d'autres à Kramatorsk, dans l'est, et à Odessa, sur la mer Noire.

Des flammes s’élevant non loin des rives du Dnieper à Kiev, le 24 février 2022 Mary Ostrovska/ via AP

Après le lancement de cette opération russe, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a appelé ce jeudi matin le monde à créer "une coalition anti-Poutine" pour "contraindre la Russie à la paix".

"Nous sommes en train de bâtir une coalition anti-Poutine", a déclaré M. Zelensky à l'issue d'entretiens notamment avec les dirigeants américain, britannique et allemand. "Le monde doit contraindre la Russie à la paix", a-t-il ajouté.

Un peu avant 5h du matin, le ministre ukrainien des Affaires étrangères, Dmytro Kouleba a avait déclaré qu'une "invasion de grande ampleur de la Russie" avait débuté.

"De paisibles villes ukrainiennes sont en train d'être attaquées. C'est une guerre d'agression. L'Ukraine se défendra et gagnera. Le monde peut et doit arrêter Poutine. Il est temps d'agir maintenant", avait ajouté Dmytro Kouleba dans un tweet.

"Génocide" et "dénazification"

"J'ai pris la décision d'une opération militaire spéciale", avait ainsi annoncé à l'aube Vladimir Poutine dans sa déclaration surprise à la télévision vers 3h du matin ce jeudi, renouvelant ses accusations infondées de "génocide" orchestré par l'Ukraine dans l'est du pays. Dans son discours, le président russe n'a pas précisé si cette intervention se limiterait à l'est de l'Ukraine ou bien si elle serait plus large.

Valdimir lors de son discours annonçant le lancement d'une opération militaire en Ukraine, le 24 février 2022 AFP

"Nous nous efforcerons d'arriver à une démilitarisation et une dénazification de l'Ukraine", a dit le maître du Kremlin assis à un bureau en bois sombre, promettant de conduire "au tribunal ceux qui ont commis de nombreux crimes, responsables de l'effusion de sang de civils, notamment des citoyens russes".

"Nous n'avons pas dans nos plans une occupation des territoires ukrainiens, nous ne comptons imposer rien par la force à personne", a-t-il assuré, appelant les militaires ukrainiens "à déposer les armes".

Puis, il s'est adressé à ceux "qui tenteraient d'interférer avec nous (…) ils doivent savoir que la réponse de la Russie sera immédiate et conduira à des conséquences que vous n'avez encore jamais connues".

Quelques heures plus tôt, le Kremlin avait annoncé que les responsables des "républiques" séparatistes prorusses autoproclamées dans l'est de l'Ukraine avaient demandé l'"aide" de Vladimir Poutine pour "repousser l'agression" ukrainienne.

Lundi, le président russe avait reconnu l'indépendance de ces "républiques" séparatistes de Donetsk et de Lougansk, puis obtenu le lendemain de la chambre haute du Parlement russe son feu vert à un déploiement de forces.

La communauté internationale condamne unanimement l'opération russe en Ukraine

Dès l'annonce de l'opération, le président américain Joe Biden a aussitôt dénoncé une "attaque injustifiée" qui provoquera "des souffrances et pertes de vies humaines". "Le monde exigera des comptes à la Russie", a-t-il promis.

Le chancelier allemand Olaf Scholz a qualifié jeudi matin l'opération militaire russe lancée en Ukraine de "violation éclatante" du droit international, parlant d'une "journée sombre" pour l'Europe toute entière.

"L'Allemagne condamne de la manière la plus ferme cet acte sans scrupules du président (Vladimir) Poutine, notre solidarité va à l'Ukraine et à ses habitants", a-t-il ajouté dans un communiqué.

"La France condamne fermement la décision de la Russie de faire la guerre à l’Ukraine", a réagi le président français Emmanuel Macron, en appelant Moscou à "mettre immédiatement fin à ses opérations militaires". Le locataire de l'Elysée a également assuré que "la France était solidaire avec l'Ukraine".

La présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen a dénoncé jeudi l'attaque de la Russie contre l'Ukraine et s'est engagée à demander à Moscou de "rendre des comptes".

"Nous condamnons fermement l'attaque injustifiée de la Russie contre l'Ukraine. En ces heures sombres, nos pensées vont à l'Ukraine et aux femmes, hommes et enfants innocents qui font face à cette attaque non provoquée et craignent pour leur vie", a écrit Mme von der Leyen sur Twitter. "Nous demanderons au Kremlin de rendre des comptes".

Le chef de l'OTAN Jens Stoltenberg a condamné une "attaque téméraire et non provoquée" par la Russie. Une réunion d'urgence des ambassadeurs de l'OTAN doit se tenir dans les prochaines heures ce jeudi.

A l'ONU, l'Ukraine a demandé à la Russie de "mettre un terme à la guerre", tandis que la France dénonçait le "mépris" de la Russie à l'égard des Nations unies.

Le Premier ministre britannique Boris Johnson a condamné jeudi les "événements horribles en Ukraine", estimant que le président russe Vladimir Poutine "a choisi la voie de l'effusion de sang et de la destruction en lançant cette attaque non provoquée".

"Le Royaume-Uni et nos alliés répondront de manière décisive", a-t-il tweeté, ajoutant qu'il avait parlé au président ukrainien Volodymyr Zelensky.

Le Premier ministre italien Mario Draghi a qualifié jeudi l'attaque russe sur l'Ukraine d'"injustifiée et injustifiable", assurant que l'Union européenne et l'Otan travaillaient à une réponse immédiate.

"Le gouvernement italien condamne l'attaque de la Russie contre l'Ukraine. Elle est injustifiée et injustifiable. L'Italie se tient auprès du peuple et des institutions ukrainiennes en ce moment dramatique. Nous travaillons avec les alliés européens et de l'Otan pour répondre immédiatement, avec unité et détermination", a déclaré M. Draghi dans un communiqué.

Prévenir une "grande guerre en Europe"

Peu après le discours de Vladimir Poutine jeudi matin, le prix du baril de pétrole a dépassé les 100 dollars, pour la première fois en plus de sept ans, et la Bourse de Hong Kong chutait de plus de 3%.

Dans un discours personnel et plein d'émotion en langue russe, le président ukrainien Volodymyr Zelensky avait, quelques heures avant que le président russe ne s'exprime à son tour à la télévision, appelé la société civile en Russie à faire pression sur ses dirigeants pour prévenir une "grande guerre en Europe".

"Les Russes veulent-ils la guerre ? J'aimerais tant connaître la réponse à cette question. Et cette réponse dépend de vous, citoyens de la Fédération de Russie" a-t-il dit, accusant Moscou d'avoir déployé 200 000 hommes pour attaquer son pays et révélant avoir tenté de parler, sans succès, à Vladimir Poutine.