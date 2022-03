Manifestations contre la guerre en Ukraine dans plusieurs villes

Des manifestations contre la guerre en Ukraine ont encore eu lieu dans plusieurs grandes villes ce week-end. A New York, des dizaines d'Ukrainiens se sont rassemblés sur Times Square pour demander à la communauté internationale d’aider à établir une zone d’exclusion aérienne au-dessus de leur pays.

Comme l'explique Igor, manifestant originaire de Lviv : "Nos compatriotes ukrainiens, ils souffrent de ces frappes de missiles et des avions qui survolent nos villes et tuent des innocents, bombardent une maternité. Nous voulons simplement que cela cesse et nous voulons que les gens vivent, parce que chaque être humain est fait pour vivre et non pour mourir. Et nous demandons juste un peu de soutien pour fermer l’espace aérien".

Nouvelle manifestation également à Tel-Aviv. En Israël, la ministre de l’Intérieur Ayelet Shaked a indiqué que le plafond de 5 000 réfugiés non juifs autorisés à entrer sur le territoire était presque atteint. Les manifestants estiment que l’aide apporté n’est pas suffisante.

"Je pense que le monde ne fait pas assez pour aider l'Ukraine, estime Saroj. La Russie est un grand pays puissant avec une très grande armée, et je pense que l'Ukraine a besoin de beaucoup plus d'aide, et je pense que cela inclut peut-être des troupes et aussi une aide militaire."

Dans d’autres villes comme Helsinki, Paris et Madrid, des manifestants se sont rassemblés pour condamner l’invasion russe de l’Ukraine et apporter leur soutien à ceux qui doivent fuir la guerre. Samedi, le président ukrainien Volodymyr Zelensky était intervenu par liaison vidéo à Florence, devant des milliers de personnes.