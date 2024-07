OTAN : Poutine a tort de penser que le soutien de l'alliance à l'Ukraine va s'étioler. L'Alliance atlantique va confirmer la poursuite de son aide à Kyiv au sommet de Washington.

Les alliés de l'OTAN ont un message clair à la Russie : le soutien à l'Ukraine est permanent et le président russe Vladimir Poutine a "tout faux" s'il pense qu'il gagnera la guerre de patience et ce soutien va s’essouffler.

Les dirigeants des 32 pays de l'OTAN se retrouvent à Washington ce mardi pour célébrer le 75e anniversaire de l'alliance, et de nouvelles annonces sur la défense aérienne de l'Ukraine, y compris des missiles Patriot, sont attendues depuis la capitale américaine.

Par contre, le sommet n'est en aucun cas un tournant pour l'Ukraine dans son adhésion à l'alliance — et une invitation pour Kyiv n'est pas prévue.

Une promesse de 40 milliards d'euros de contributions militaires pour l'année prochaine et la mise en place d'une mission de formation et d'assistance à la sécurité pour les forces ukrainiennes seront également faites.

Tout cela a pour but d'"institutionnaliser" ou de jeter un pont pour que l'Ukraine puisse éventuellement adhérer lorsque le "moment sera venu", ont déclaré des sources de l'OTAN.

La nouvelle initiative, provisoirement baptisée NSATU (NATO Security Assistance and Training for Ukraine), deviendra le principal forum de l'alliance pour la formation et la coordination des livraisons d'armes.

Elle sera basée en Allemagne et dirigée par un général trois étoiles et plus de 700 personnes.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky sera présent à Washington, où il tiendra plusieurs réunions bilatérales et organisera un événement spécial avec le président américain Joe Biden pour les alliés et les partenaires non membres de l'OTAN qui ont signé des accords de sécurité bilatéraux avec l'Ukraine.

Michael Carpenter, directeur principal pour l'Europe au Conseil national de sécurité des États-Unis, a déclaré aux journalistes que, parallèlement aux annonces prévues de nouvelles contributions militaires pour l'Ukraine, l'alliance consoliderait son soutien à long terme.

"Nous enverrons un signal fort à Poutine : s'il pense qu'il peut survivre à la coalition des pays soutenant l'Ukraine, il se trompe lourdement", a déclaré M. Carpenter.

"Les Alliés mettront en place un nouveau commandement militaire de l'OTAN en Allemagne, qui s'appuiera sur les forces institutionnelles de l'OTAN pour coordonner la formation et l'équipement, et aider l'Ukraine à développer une force future", a-t-il ajouté.

Les frappes russes sont "horribles, tragiques et insensées".

La nécessité d'institutionnaliser le soutien à l'Ukraine vise à fournir un équipement militaire prévisible et stable et à éviter les déficits futurs, qui se sont révélés désastreux sur le champ de bataille au cours des derniers mois.

Il s'agit également d'un plan conçu par le secrétaire général sortant, Jens Stoltenberg, pour tenter de garantir que le soutien à l'Ukraine reste un élément inextricable des priorités et des fonctions de l'OTAN, en particulier dans l'éventualité où Donald Trump ou d'autres gouvernements hostiles aux efforts en faveur de l'Ukraine arriveraient au pouvoir.

Bien qu'il n'y ait pas de consensus sur le moment ou la manière dont l'Ukraine pourrait finalement adhérer, plusieurs pays, dont les États-Unis, sont désireux de s'assurer que l'alliance transmet l'intention que l'Ukraine est sur une voie "irréversible" vers l'adhésion.

En effet, il n'y aura "pas d'invitation à l'adhésion à proprement parler ; nous sommes plutôt en train de mettre en place les résultats attendus pour une passerelle vers l'adhésion", a déclaré une source de l'OTAN à Euronews.

"Nous devons dire quelque chose de nouveau ; nous devons essayer de trouver les bons mots pour donner quelque chose de plus que l'année dernière, afin que cela ne change pas le fait que nous sommes engagés et que nous inviterons, lorsque le temps le permettra, l'Ukraine à nous rejoindre ", a déclaré une autre source d'un Etat membre de l'OTAN.

Une garde d'honneur porte les drapeaux américain et slovaque alors qu'ils défilent sur le tarmac avant l'arrivée du président slovaque Peter Pellegrini, 8 juillet 2024 AP Photo/Mark Schiefelbein

M. Carpenter a déclaré que le langage utilisé à la fin du sommet reconnaîtra les efforts de réforme en cours de l'Ukraine et démontrera le soutien des Alliés à l'Ukraine sur la voie de l'adhésion à l'OTAN.

Le sommet a lieu à la suite d'un tir de missile russe sur un hôpital pour enfants à Kyiv lundi.

Les États-Unis, qui président le sommet, ont demandé l'ouverture d'une enquête sur les crimes de guerre commis lors de cette attaque, après la diffusion d'images montrant des infirmières, des médecins et des parents berçant des enfants souffrant de cancer ou d'affections chirurgicales.

Des sources de l'OTAN estiment qu'il s'agissait d'un message délibéré avant le sommet, Poutine essayant souvent d'éclipser les événements internationaux par des démonstrations provocatrices de "force".

Des scènes de désespoir absolu sont apparues à l'hôpital Ohmatdyt de la capitale ukrainienne, où au moins deux personnes ont été tuées et de nombreuses autres blessées.

"On peut utiliser tous les adjectifs pour décrire l'attaque d'un hôpital pour enfants. D'un point de vue humain, c'est horrible, c'est tragique, c'est insensé et cela doit faire l'objet d'une enquête sérieuse", a déclaré M. Carpenter.