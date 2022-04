Mama Kuiba en Angola : "Je vis la cuisine"

Célèbre pour sa cuisine angolaise traditionnelle, Mama Kuiba a été élue à trois reprises, personnalité de l'année en Angola. Dans le pays, on trouve une multitude de registres culinaires, de la street food à la haute gastronomie, et de saveurs traditionnelles dont cette femme de 83 ans est une ambassadrice.

Dans la capitale Luanda, nous l'accompagnons alors qu'elle sort de son restaurant acheter les ingrédients nécessaires pour que sa magie opère : des plats angolais qui ont conquis le cœur et le palais de ses compatriotes, mais pas uniquement. Elle est aujourd'hui, un symbole de la culture angolaise dans le monde.

L'arrivée au marché de celle qui est considérée comme une sommité culinaire se fait sous les applaudissements. Une situation qui n'étonne pas Pedro de Campos, manager du restaurant Vitrúvio au sein de l'hôtel Epic Sana de Luanda : "Mama Kuiba est une icône de la cuisine angolaise, mais aussi une femme incroyable," estime-t-il avant d'ajouter : "Elle fait un travail formidable pour promouvoir les saveurs de l'Angola."

"Sur le marché, j'étais la plus vieille et la plus laide" d'où son surnom

C'est au marché que Mama Kuiba a entamé son parcours professionnel. Catarina Verissimo da Costa, de son vrai nom, est surnommée "Natalia" en référence à la Nativité puisqu'elle est née le jour de Noël et "Mama Kuiba", Kuiba voulant dire "hideux" en langue Kimbundu.

"Ce nom remonte au temps où j'ai commencé à travailler sur le marché," raconte-t-elle. "À l'époque, j'avais 38 ans et il y avait des filles d'une vingtaine d'années, jeunes, belles, bien coiffées, maquillées ; moi, j'étais la plus vieille, donc j'ai dû m'y faire, j'étais la plus laide avec un foulard sur la tête et c'est comme cela que mon stand est devenu "la tente de Mama Kuiba" où l'on pouvait manger et boire," explique-t-elle.

_"Au début, j'ai commencé à vendre des boissons, des sodas et des jus de fruits et comme j'avais des enfants en bas âge, j'ai acheté une cuisinière sur le marché et une vieille table en bois et je__ les ai installées,"_se souvient-elle. "En me voyant cuisiner, les gens ont commencé à dire :"Madame Natalia, ça sent bon par ici." Je leur ai dit que je cuisinais pour mes enfants pour qu'ils mangent après l'école et pour mon mari après le travail et les gens disaient : "Oh non, Madame Natalia, donnez-nous en un peu !" Alors, j'ai servi une petite assiette de ce que je préparais," indique-t-elle.

Quelques-unes des spécialités de Mama Kuiba euronews

C'est ainsi que Mama Kuiba s'est lancée dans la cuisine. Une affaire de passion et de rigueur. "L'hygiène est une notion que Mama Kuiba a mise en avant pour améliorer les conditions sur le marché, non seulement sur ce marché, mais aussi sur tous les autres à Luanda," souligne Veronica Goubel surnommée "Mama Africa". "Elle a sensibilisé les vendeuses pour qu'elles fassent attention à l'hygiène dans leur travail : d'abord, l'hygiène et ensuite, la vente," résume-t-elle.

Des footballeurs aux grands chefs

Quand Mama Kuiba a quitté le marché pour créer un restaurant, elle a tout d'abord cuisiné pour le plus connu des clubs de foot angolais. "J'ai ouvert un samedi," précise-t-elle. "Je ne me souviens plus de l'année, c'était quand le club Primeiro de Agosto avait gagné un match important," ajoute-t-elle. "Les premiers clients qui se sont présentés à ce moment-là, c'étaient l'entraîneur et les joueurs de ce club," s'amuse-t-elle.

Les créations de Mama Kuiba appréciées du plus grand nombre influencent aussi les chefs jusque dans les hôtels 5 étoiles du pays.

Pedro de Campos, manager du restaurant Vitrúvio, cite l'une d'entre elles, le mufete : "Il se compose de poisson grillé, de patates douces, de bananes plantains et de manioc."

À 83 ans, Mama Kuiba s'emploie à cuisiner avec une énergie intacte euronews

Influenceuse culinaire et sociale

Mama Kuiba est aussi une influenceuse. Elle partage ses compétences culinaires, mais milite aussi pour différentes causes comme la lutte contre les violences faites aux femmes. Elle a même fait une apparition dans une grande émission de télé-réalité.

"Elle est très célèbre, elle a été à la télévision plusieurs fois," précise Pedro de Campos qui ajoute : "Elle présente sa cuisine et donne des conseils à ses amis, sa famille et à toute la population par la même occasion."

Pour élaborer ses recettes, Mama Kuiba s'est inspirée de la cuisine de sa mère tout en apprenant sur le tas.

"Des gens viennent me voir avec un papier et un stylo et veulent noter comment on fait un ragoût ou des filets de poisson," dit-elle, "mais je ne sais pas comment décrire : je vis la cuisine."