Escapade à Luanda, capitale de l'Angola à la beauté inexplorée

Pays riche en culture avant l'époque coloniale, puis largement influencé par les Portugais au XVIe siècle, l'Angola a beaucoup à offrir du fait de son patrimoine, sa cuisine et ses traditions. Sa capitale Luanda, une ville en constante évolution, se distingue par son architecture coloniale, ses bâtiments modernes, sa culture musicale diversifiée, ses plages haut de gamme et ses spécialités de poissons grillés.

La province de Luanda donne aux visiteurs un aperçu de l'Angola urbain en mêlant culture portugaise et africaine, mais elle peut aussi être un excellent point de départ pour découvrir les nombreuses merveilles naturelles du pays. L'Angola possède 1 600 km de côtes au bord de l'Atlantique avec de magnifiques plages désertes, des forêts tropicales, des savanes, un désert dans le sud du pays et un climat exceptionnel toute l'année.

Luanda qui figure parmi les plus importants centres urbains industriels et culturels d'Afrique compte cinq millions d'habitants. Le portugais est la langue officielle.

Que faire en premier ? Les incontournables

La vieille ville de Luanda date du XVIe siècle, de l'époque où les Portugais sont arrivés dans le pays et y ont bâti une colonie qui a perduré pendant quatre siècles, marquant profondément son histoire et sa culture.

Pour remonter le temps jusqu'à la Luanda coloniale, on peut visiter des monuments comme le "Palais de fer" dont on pense qu'il a été conçu par Gustave Eiffel ou l'un de ses proches et la cathédrale baroque Sé. Autre site qui vaut le détour : la forteresse de São Miguel construite sur le flanc du mont São Paulo qui est la plus ancienne d'Angola.

Après cette visite, pourquoi ne pas retourner vers le port en déambulant sur la promenade Marginal (Avenida 4 de Fevereiro), un boulevard de bord de mer magnifiquement rénové qui longe la baie de Luanda. Tout au long de ses trois kilomètres, la baie dispose de nombreux espaces verts, de boutiques, de bars et de restaurants animés.

Une passion pour la musique

En Angola, la musique et la danse occupent une place centrale dans la vie culturelle. À Luanda, on se réunit sur la promenade Marginal pour exécuter la "Kizomba na Rua" (la kizomba dans la rue) tous les dimanches soirs. Les meilleurs danseurs sont présents généralement. L'ambiance est chaleureuse et les passants sont souvent invités à danser.

Côté musique, le Kuduro est un genre populaire national qui s'est épanoui dans les années 1990. Et c'est dans le quartier de Rangel que vous trouverez la "nouvelle génération du Kuduro". Vous y serez accueillis dans une atmosphère festive, par des rythmes rapides et des chorégraphies spontanées.

Vous avez de l'appétit ? Cela tombe bien !

La gastronomie de Luanda promet de plaire aux amateurs de fruits de mer et de plats exotiques. La ville possède une scène culinaire dynamique qui s'inspire à la fois, des influences locales et historiques comme celles du Mozambique, du Portugal et du Brésil.

Les Angolais ont fait de la cuisson du poisson, leur spécialité : on appréciera tout particulièrement un Calulu frais grillé. Parmi les autres plats à ne pas manquer, le poulet Muamba et le Mufete, un plat national généreux à base de poisson, haricots, bananes plantains et patates douces.

La production laitière est également très développée dans la région et on pourra goûter du fromage de chèvre et des yaourts faits maison. Pour ceux qui préfèrent le sucré, vous pouvez essayer le Doce de Ginguba, une pâte de cacahuètes que vous pouvez aussi rapporter en souvenir, ou la Cocada Amarela, un dessert à base d'œuf et de noix de coco.

Où manger

La Vigia, restaurant situé dans le quartier de Maculusso, est une institution gastronomique. Il dispose d'un vaste grill et ses poissons et steaks sont exposés pour que vous puissiez choisir votre morceau. Les portions sont généreuses et la bière, toujours fraîche. Les Luandais aiment leur bière et du fait de l'influence portugaise, ils apprécient aussi le vin.

Quant au Rooftop by ListenSound, c'est un endroit idéal pour prendre un verre et manger un morceau tout en profitant de la vue sur Luanda.

Si vous avez envie de sushis, K. Sushi dans le centre-ville de Luanda et son confrère Restaurante K à Talatona sont d'excellents choix.

Le Cafe del mar est un autre lieu attirant et pas uniquement pour sa plage privée. L'établissement est à l'avant-garde de la scène culinaire depuis plus de deux décennies. Il est situé sur l'Ilha de Luanda, l'île de Luanda, particulièrement attirante avec ses plages de sable blanc idylliques.

Les joies du balnéaire

Outre la scène balnéaire haut de gamme de la péninsule de l'île de Luanda, il existe de nombreuses autres plages à explorer à proximité de la ville, les plus prisées se trouvant sur l'île de Mussulo. Mais il en existe bien d'autres qui restent isolées et sauvages à découvrir sur la côte. Juste à la sortie de Luanda, un court trajet en voiture vous mènera à Barra do Dande au nord de la ville ou à Sangano au sud.

Si vous recherchez une ambiance décontractée, prenez la direction du sud jusqu'à Cabo Ledo, la destinations privilégiées des surfeurs. À seulement 100 km de Luanda, Cabo Ledo dispose de l'une des plus longues vagues gauches du monde.

Si le parachutisme vous tente, vous aurez la possibilité de prendre en avion pour faire le grand saut.

La pêche sportive est une autre activité à ne pas manquer près de Luanda. L'Angola offre d'excellentes conditions pour la pêche au marlin, au voilier, au dourado et au thon.

Escapades à l'intérieur des terres

Si vous appréciez peu d'avoir les pieds dans le sable, rendez-vous au Miradouro da Lua (le "Point de vue de la Lune"). Depuis ce belvédère, on peut admirer un paysage étonnant que Hollywood pourrait utiliser comme reproduction lunaire avec ses falaises spectaculaires qui sont le résultat de l'érosion causée par la pluie et le vent. Sur place, on bénéficie aussi d'une belle vue sur la mer. Ce qui en fait un cadre remarquable pour un pique-nique ou un apéritif au coucher du soleil.

Non loin du Miradouro da Lua se trouve l'embouchure du fleuve Kwanza. Un lieu à découvrir au cours d'une courte croisière qui permet d'admirer la faune de la région dont des singes et des oiseaux colorés. Une excursion de ce type est ainsi proposée depuis l'éco-lodge Kwanza. Autre option : louer un kayak pour vous déplacer à votre rythme.

Shopping

L'Angola connaît une croissance rapide et une visite de sa capitale sera toujours riche de nouvelles découvertes et de contrastes uniques. Les produits locaux témoignent de la diversité culturelle du pays et les marchés sont les lieux parfaits pour les trouver. L'un des plus connus est celui de Benfica dans le sud de Luanda. On y vend de tout, de la nourriture aux bijoux en passant par des œuvres d'art et des vêtements.

Les sculptures d'animaux sont très populaires tout comme les pièces emblématiques de l'art angolais comme la statuette du Penseur et les masques traditionnels Mwana Pwo censés représenter l'idéal féminin.

Pour un centre commercial classique, vous pourrez vous diriger vers Belas Shopping, Shopping Avenida, Talatona Shopping et Fortaleza Shopping pour y trouver des enseignes internationales.

Comment se déplacer ?

Le taxi est le moyen le plus pratique et le plus sûr de se déplacer à Luanda. Vous pouvez aussi opter pour les candogueiros (mini-vans) pour une expérience plus authentique. Ils sont nombreux et faciles à repérer grâce à leur peinture bleue et blanche. Les candogueiros sont sûrs et pratiques pendant la journée et la même règle s'applique pour les promenades : les conditions sont meilleures quand le soleil est là !

Si vous préférez un trajet plus exclusif, des applications comme Kubinga, T'Leva et Heetch offrent toutes une expérience semblable à Uber. Il existe également plusieurs services de location de voitures. Recruter un chauffeur est également recommandé si votre budget le permet.

Si vous souhaitez vivre une expérience de luxe en train, n'hésitez pas à vous renseigner sur le voyage en train de Rovos Rail entre Dar Es Salaam en Tanzanie et Lobito dans la province de Benguela.

L'Angola fait deux fois la taille de la France et son territoire possède une richesse naturelle qui ne demande qu'à être découverte. Votre voyage sera à coup sûr, fascinant.