Le point sur l'invasion russe en Ukraine au 38e jour de guerre.

"Retrait rapide" des Russes du nord

Les forces russes opèrent un "retrait rapide" des régions de Kyiv et Tcherniguiv, dans le nord de l'Ukraine, et ont pour objectif de se redéployer vers l'est et le sud, a estimé samedi un conseiller présidentiel ukrainien.

"Après un retrait rapide des Russes des régions de Kyiv et de Tcherniguiv (...), il est tout à fait clair que la Russie a choisi une autre tactique prioritaire : se replier vers l'est et le sud, garder le contrôle de vastes territoires occupés et y prendre pied de façon puissante", selon le responsable.

Bombardements au centre, à l'est et sur le sud du pays

Depuis la nuit de vendredi à samedi, plusieurs régions, notamment dans le centre et l'est, ont été bombardées.

Des frappes ont touché des quartiers d'habitations à Kharkiv (est), des infrastructures à Dnipro (centre) et des localités dans les régions de Donetsk et Lougansk (est), ainsi que Kherson (sud), selon plusieurs sources officielles ukrainiennes.

Notre envoyé spécial sur place a évoqué des tirs de missiles sur Odessa (sud).

"__Les missiles lancés depuis la Crimée vers la région d'Odessa ont rompu le calme des derniers jours alors que les gens essayaient de reprendre une vie normale. Les missiles tirés dans la nuit de vendredi à ce samedi ont été abattus par les batteries anti-aériennes ukrainiennes, tout en provoquant un nouveau moment de panique", selon Sérgio De Almeida.

Plus de 4,1 millions de réfugiés

Quelque 4 102 876 réfugiés ukrainiens ont fui leur pays depuis l'invasion de l'Ukraine, selon le Haut commissariat aux réfugiés.

Un photographe ukrainien retrouvé mort

Un photographe et documentaliste ukrainien chevronné, Maks Levine, dont on était sans nouvelles depuis trois semaines, a été retrouvé mort près de Kyiv, après le retrait de troupes russes, a annoncé samedi la présidence ukrainienne.

Selon l'ONG ukrainienne IMI citant des informations préliminaires du parquet général, le journaliste "non armé" aurait été atteint par "deux tirs" de militaires russes.

Russie : des dizaines de protestataires arrêtés

Plus de 170 personnes ont été arrêtées samedi en Russie lors de protestations contre l'offensive russe en Ukraine, a indiqué l'ONG OVD-Info spécialisée dans le suivi des arrestations dans le pays.

"Plus de 178 personnes ont été arrêtées dans 15 villes russes", selon un point établi par l'ONG dans la journée de samedi.

A Moscou, un sit-in était prévu dans le parc Zariadié, à l'ombre du Kremlin. Peu après, la police a commencé à arrêter des personnes assises sur les bancs du parc, en pleine tempête de neige.