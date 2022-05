La First lady américaine, Jill Biden, à la rencontre de réfugiés ukrainien en Roumanie et Slovaquie

Jill Biden et Carmen Iohannis en visite dans une école accueillant des réfugiés ukrainiens à Bucarest : les premières dames américaine et roumaine ont tenu à rendre hommage aux institutrices, mères et assistantes sociales qui s'occupent de ces enfants réfugiés, dont 2000 sont en train d'intégrer des écoles et des crèches en Roumanie.

"Je pense simplement que vous êtes toutes des femmes incroyables, d'avoir mis tout cela en place, a déclaré l'épouse du président américain_. Je pense que les mères font tout pour leurs enfants, et vous vous battez pour eux, et je pense que vous êtes incroyablement fortes et résistantes, et c'est tout simplement incroyable que le peuple roumain vous ait accueillies dans ses foyers et dans son coeur, et je pense que cela a fait toute la différence pour vous toutes."_

Jill Biden, arrivée en Roumanie vendredi, s'est rendue ensuite en Slovaquie, où d'autres rencontres officielles sont prévues pour elle avec des réfugiés, des travailleurs sociaux, et des membres du gouvernement de Bratislava.