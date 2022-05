C'est la fin d'une longue histoire, il n'y aura pas de FIFA 24. Electronic Arts et la Fédération internationale de football ont mis un terme à leur partenariat, le célèbre jeu vidéo de simulation de football étant rebaptisé EA Sports FC pour l'édition 2024, a annoncé ce mardi l'éditeur américain.

En octobre dernier plusieurs médias avaient rapporté que la FIFA avait demandé que l'enveloppe allouée par EA pour l'utilisation de son nom soit relevée de 150 à 250 millions de dollars.

Déjà insatisfaits du partenariat avant cette nouvelle demande, selon le New York Times, les dirigeants d'Electronic Arts ont décidé d'y renoncer et de changer le nom du jeu, pour l'édition 2024, le millésime 2023, qui sortira cet automne, conservant le nom FIFA.

De son coté la FIFA, a indiqué dans un communiqué publié ce 10 mai, que la fin de ce partenariat "exclusif" lui permettrait de "travailler avec plusieurs partenaires, plutôt que de confier l’exclusivité de ses droits vidéoludiques et e-Sport à un seul et même éditeur, sur le long terme". La fédération internationale de football ajoute qu'elle est "actuellement en pourparlers avec de grands éditeurs de jeux, des entreprises de médias et des investisseurs pour la création d’un nouveau jeu de simulation en 2024". Son président Gianni Infantino a même assuré "_que le seul jeu authentique et réel qui porte le nom de FIFA sera le meilleur disponible pour les joueurs et les fans de football" et que "_Le nom FIFA est le seul titre global et original. FIFA 23, FIFA 24, FIFA 25 et FIFA 26, et ainsi de suite - la constante est le nom FIFA et il restera pour toujours et restera LE MEILLEUR."

En bref, il y aura sans doute un FIFA 24, mais ce ne sera plus vraiment un FIFA. La guerre des simulations de foot est donc lancée.

Le jeu de sport le vendu de l'histoire

Malgré ce changement, la branche sportive de Electronic Arts, EA sports, a conservé ses accords avec l'ensemble des autres ligues et fédérations qui lui permettent de proposer de choisir parmi plus de 19 000 joueurs, plus de 700 équipes et 30 championnats existants, a expliqué l'éditeur dans un communiqué publié ce mardi.

La fin de ce partenariat avec la FIFA marquera sans aucun doute la fin de la possibilité de pouvoir jouer dans son salon les coupes du monde organisées par la fédération internationale avec tout le décorum officiel, mascottes et tutti quanti.

Le premier FIFA, "FIFA International Soccer" sur PC... en 1993 !

Lancé en 1993, sous l’appellation FIFA International Soccer, le jeu et ses versions mises à jour chaque année, s'est écoulé à plus de 325 millions d'exemplaires, selon des chiffres publiés par EA début 2021. Ces volumes de vente font de FIFA la simulation sportive la plus vendue de l'histoire du jeu vidéo. Le jeu a dégagé, en quasiment 30 ans, plus de 20 milliards de dollars de chiffre d'affaires, selon le New York Times.

Chaque année, le nouveau millésimedu jeu était attendu par une très importante communauté de joueurs, enthousiasmant pour une révolution ou déplorant que de faibles évolutions par rapport à la précédente version.

Enfin, FIFA connait le même sort que son rival de toujours, Pro Evolution Soccer, lui aussi rebaptisé. Depuis cette année 2022, la mythique appellation PES a été jeté aux oubliettes par son éditeur Konami, préférant dorénavant le nom de "eFootball".