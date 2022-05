Tuerie à Uvalde : manifestations pour un meilleur contrôle des armes à feu

Des manifestations ont eu lieu ce jeudi devant le Congrès des Etats-Unis pour demander un meilleur contrôle des armes à feu et appeler les responsables politiques à agir après la fusillade de ce mardi dans une école à Uvalde au Texas et suite à l'attentat d'extrême droite survenu mi-mai à Buffalo dans l’État de New York.

_"C'est une honte que dans ce pays le Congrès ne puisse pas surmonter l'avidité et la corruption du lobby des armes. C'est un scandale qu'il ne puisse pas tenir tête à la NRA (_National Rifle Association, ndlr) et à ceux qui veulent donner des armes à n'importe qui, à n'importe quel moment et pour n'importe quelle raison", a déclaré Kirsten Gillibrand, sénatrice démocrate de l'Etat de New York.

Ce mardi, un adolescent âgé de 18 ans a abattu 19 enfants et 2 enseignants à l'aide d'un fusil d'assaut dans une école primaire à Uvalde, près de la frontière mexicaine, avant d'être abattu par la police.

Joe Biden se rendra dimanche 29 mai à Uvalde a annoncé jeudi la Maison Blanche.

Le président et son épouse Jill Biden, qui l'accompagnera, iront "partager le deuil de la communauté", selon un communiqué.

Aux Etats-Unis, les fusillades en milieu scolaire sont un fléau récurrent que les gouvernements successifs ont jusqu'à présent été impuissants à endiguer.

Le débat sur la régulation des armes à feu dans le pays tourne pratiquement à vide, étant donné l'absence d'espoir d'une adoption par le Congrès d'une loi nationale ambitieuse sur la question.