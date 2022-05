Les réfugiés ukrainiens mettent l'Europe à l'épreuve

J'ai abordé ce reportage avec une certaine appréhension.

"Vas-y et raconte ce qui se passe quand la réalité s'installe", m'avait dit mon rédacteur en chef. "Les bonnes et les mauvaises choses. La complexité du problème".

Les choses se sont avérées très complexes.

Trois mois après le début de la guerre en Ukraine, plus de 5 millions de réfugiés ont transité par l'Union européenne. Certains sont rentrés depuis, beaucoup sont restés.

J'ai dû faire un reportage sur le quotidien de ceux qui sont restés : Comment se sentent-ils ? Comment gèrent-ils leur chagrin et leur douleur ? Quels sont leurs chagrins, leurs craintes - et leurs espoirs ?

Mais, tout aussi important, je devais également rendre compte des sentiments de la population d'accueil. Les volontaires ont apporté une aide considérable. Sont-ils toujours engagés ? Ou commencent-ils à s'épuiser ? Et, si c'est le cas, pourquoi ? Quel a été le point de basculement ?

Et puis, cette question très embarrassante : qu'en est-il des migrants d'autres continents qui ont également besoin de notre empathie et de notre soutien ? Les traitons-nous comme nous traitons les Ukrainiens ? Et si non, pourquoi ?

Dès le départ, mon choix s'est porté sur deux pays très différents de l'Union européenne. L'un avait une frontière directe avec l'Ukraine et n'avait, jusqu'à présent, qu'une expérience limitée de la gestion de l'énorme crise des réfugiés.

Il s'agit de la Slovaquie.

Un autre avec une longue histoire de problèmes laborieux avec l'immigration, et loin de la guerre.

C'était la France.

Un sentiment mitigé en Slovaquie

Je n'étais pas du tout préparée à ce que j'ai découvert en Slovaquie. Le pays s'est montré extrêmement généreux envers son voisin. Jusqu'à présent, 80 000 réfugiés ukrainiens s'y sont installés. 360 000 autres ont transité par le pays. Près de Bratislava, j'ai rencontré la famille Karliuka : maman, papa, trois enfants et grand-père. Ils sont tous originaires de Kharkhiv. On leur a offert une maison gratuitement, internet et énergie compris. La mère a été aidée à trouver un emploi d'enseignante et le père un emploi d'ouvrier. Les enfants plus âgés fréquentent une école locale. La Slovaquie, m'ont-ils dit, a fait preuve d'une générosité incroyable à leur égard. "De l'aide, de l'aide tout le temps. Jour et nuit", m'a dit Olga, la maman.

Mais je me suis aussi rendu à 550 km à l'est, à la frontière même de l'Ukraine. Là, l'histoire était différente. J'ai rencontré des habitants qui s'étaient portés volontaires pour aider juste après le début de la guerre. Mais ils sont devenus rancuniers. Ils accusent certains réfugiés d'abuser de la bonne volonté des gens, de faire des affaires louches avec les biens humanitaires et d'être distants et exigeants. "C'est peut-être un terme dur, mais ce que nous avons maintenant, c'est de l'antipathie envers les Ukrainiens", me dit Patrícia derrière le bar du restaurant qu'elle possède, à peine à 2 km de la frontière. "La plupart des gens ici essaient de ne pas généraliser ou de ne pas faire de stéréotypes. Nous devons absolument continuer à le faire, mais tout le monde ne mérite pas l'aide que nous leur offrons".

Deux poids, deux mesures en France

La complexité que j'ai trouvée en France était en quelque sorte différente. La région des Hauts-de-France, dans le nord du pays, incarne ce débat difficile. Je me suis rendu dans une salle de sport où 29 jeunes athlètes ukrainiens sont accueillis avec beaucoup d'attention. Ils s'entraînent, mangent et dorment dans le complexe. "Nous avons tout ce dont nous avons besoin", m'a dit l'un des jeunes athlètes. "Ce sont des conditions de rêve pour vivre et s'entraîner".

Julian Lopez Gomez visite un camp de migrants de fortune, dans les Hauts-de-France Euronews Witness

Les ONG d'ici ont applaudi cette initiative, mais se demandent pourquoi, à 100 kilomètres de là, dans la même région, de nombreux autres migrants, fuyant également les guerres et les conflits, ne méritent pas les mêmes chances. Je me suis donc rendu à Calais, où des migrants originaires d'Érythrée, du Soudan ou d'Afghanistan, survivent dans des conditions vraiment difficiles dans des camps de fortune. Le jour où je suis venu filmer, beaucoup de ces réfugiés jouaient au football dans un terrain vague - un monde totalement différent des installations sportives luxueuses offertes aux Ukrainiens. "Nous aussi, nous fuyons une guerre", me dit un migrant du Soudan du Sud. "Mais ici, nous passons des années dans les rues".

Interrogations

Aussi différente que leur situation puisse paraître, ces deux pays m'ont semblé poser des questions pertinentes sur les réalités et les limites de l'accueil des réfugiés par l'UE dans le contexte actuel. Combien de temps la solidarité peut-elle durer sans déstabiliser nos sociétés, d'une manière ou d'une autre ? Sommes-nous enclins à une empathie à double tranchant en fonction de l'origine du migrant et/ou du réfugié ? En définitive, c'est à ce type d'interrogations que le reportage tente de répondre.