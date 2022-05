Le goût de la paix : un restaurant parisien réunit la cuisine ukrainienne et russe

Le "Pirojki bar" a ouvert ses portes à Paris après le début de la guerre en Ukraine. Son but : réunir dans un même menu des plats traditionnels ukrainiens et russes afin d'unir les gens déchirés par la guerre. Sa propriétaire, Elena Biktimirova, porte elle-même les deux cultures et pays dans son cœur et dans son ADN car elle est russe, mais l'une de ses grands-mères et de nombreux membres de sa famille sont ukrainiens.

"Ce sont les recettes de mes grands-mères ukrainiennes et russes. Par exemple, l'une d'entre elles m'a appris à faire les boulettes, elle est originaire d'un village en Ukraine qui s'appelle,Pustovoitovo, et j'y ai passé toute mon enfance. La chose la plus précieuse de cette époque est le goût de la nourriture de mes grands-mères, de ces boulettes", explique Elena Biktimirova, propriétaire du Pirojki Bar. La jeune femme fait part de la réaction positive qui a suivi l'ouverture de l'établissement, _"_tout le monde est heureux de soutenir le bar Pirojki, car c'est un lieu d'unité, de paix, d'amour et de goût, que nous connaissons depuis l'enfance.", indique t-elle.

Le restaurant a été décoré par des artistes originaires de différents pays. Tous ont travaillé gratuitement sur les thèmes d'unité et de paix. Les femmes qui cuisinent et aident Elena, viennent à la fois de Russie et d'Ukraine.

"Le monde a besoin de cela, parce que je suis russe et que j'ai trois frères aujourd'hui en Ukraine avec leurs familles, parce que si nous oublions que nous sommes un tout, alors nous n'existerons pas" Elena Biktimirova Propriétaire du Pirojki Bar

Une initiative qui séduit des citoyens de deux pays en guerre depuis plus de trois mois. Une guerre qui a déjà fait fuir plus de 5 millions d'Ukrainiens en dehors de leur pays.