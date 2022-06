Les Russes prennent l'avantage à Sievierodonetsk

Les bombardements russes dévastent la région du Donbass, dans l'Est de l'Ukraine et fait de plus en plus de victimes parmi les civils.

Selon le ministère britannique de la Défense, Moscou a pris l'avantage tactique dans la région en combinant des frappes aériennes et de l'artillerie, mais son usage massif de munitions sans guidage augmente les destructions et les "dommages collatéraux".

Analyse du ministère britannique de la Défense sur la situation en Ukraine

Le porte-parole de l'état-major ukrainien confirme l'intensité des bombardements essuyés par ses troupes : "Dans la direction de Donetsk, l'ennemi bombarde les positions de nos troupes sur toute la ligne de contact avec des mortiers, des canons et de l'artillerie à roquettes. Il utilise l'aviation opérationnelle et tactique de l'armée. Les efforts principaux sont concentrés dans la direction de Sieverodonetsk et de Bakhmut."

Les combats font rage à Sieverodonetsk : selon le gouverneur ukrainien de la région, de Louhansk, Serhi Haïdaï, les Russes ont "réussi à prendre le contrôle de la majeure partie de la ville" mais il affirme également que les Ukrainiens résistent encore. La situation sur place est confuse puisque Moscou prétend par ailleurs que "des unités de__l’armée ukrainienne ayant subi des pertes critiques lors des combats se retirent vers Lyssytchansk" (la ville voisine).

Moscou a également réalisé des tirs dans la région d'Odessa, dans le Sud du pays et prétend avoir touché un site d'entrainement de l'armée ukrainienne et une base de mercenaires étrangers dans la zone de Dachne. Kyiv ne confirme pas.

La Légion internationale de défense de l'Ukraine annonce ce samedi la mort de quatre militaires volontaires étrangers (un Néerlandais, un Australien, un Allemand et un Français) mais elle ne précise pas la date ou la raison de leur mort.