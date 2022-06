Copenhague aux couleurs du Tour de France

Pour saluer le départ du Tour de France depuis Copenhague, le parc de Tivoli, au cœur de la capitale danoise, a dévoilé sa copie en modèle réduit de la tour Eiffel.

Les coureurs débuteront leurs trois étapes danoises avec une course contre la montre. Pour son édition 2022, le Tour passe également par la Belgique et par la Suisse.

Les étapes du Tour de France 2022 hors Danemark Tour de France

Copenhague attendait l'évènement avec impatience : "_nous nous sommes préparés à ce départ depuis plusieurs années mais à cause du Cornonavirus, nous avons dû reporter. Donc nous sommes plus que prêts pour assurer que la fête se déroule en toute sécurité _et que les coureurs aient une belle course !" assure la maire de la ville, Sophie Haestorp Andersen.

Pour le directeur général du Tour, le choix du Danemark se justifie facilement : "Il y a encore plus de gens qui regardent le Tour de France à la télévision danoise, sur TV2, qu'en France. En termes de parts de marché, c'est 6 Danois sur 10. Parce que les commentaires sont faits, non seulement pour parler de la course cycliste, mais pour mettre en valeur les paysages, les régions de France, la France, explique Christian Prudhomme. Parce que nous avons trouvé, avec le pont du Grand Belt, qui est unique en Europe, un aspect sportif très intéressant. Et puis parce que les résultats des coureurs danois s'améliorent chaque année comme s'il y avait une émulation créée par le grand départ du Tour."

Le Danemark se prépare à accueillir le Tour de France

Cette année, les coureurs passeront aussi par la Belgique et la Suisse. L'arrivée sera comme d'habitude sur les Champs Elysées, à Paris, le dimanche 24 juillet.