OTAN : accord de la Turquie pour l'adhésion de la Suède et de la Finlande

La Turquie a signé un mémorandum d'accord levant le blocage d'Ankara à la candidature de la Suède et de la Finlande à l'Otan, a annoncé mardi la présidence finlandaise.

Cet accord signé devant les caméras par les chefs de la diplomatie des trois pays au début du sommet de l'Alliance atlantique à Madrid "confirme que la Turquie va, lors du sommet cette semaine, soutenir l'invitation de la Finlande et de la Suède à adhérer à l'OTAN", a annoncé le président finlandais Sauli Niinistö dans un communiqué.

Discussions quadripartites entre les représentants des parties turques, suédoises et finlandaises et de l'Alliance Atlantique, lors du sommet de l'Otan à Madrid le 28 /06/2022 MURAT CETIN MUHURDAR/AFP

La présidence turque a, elle, indiqué dans un communiqué.que le président Recep Tayyip Erdogan a obtenu "la pleine coopération" de la Finlande et de la Suède contre les combattants kurdes du PKK et leurs alliés.

Ankara a donc donné son accord à l'entrée dans l'OTAN de ces deux pays nordiques au terme de plus de trois heures de discussions ce mardi à Madrid, en marge du sommet de l'Alliance atlantique.

Suite à cet accord, le secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg, a déclaré que les pays membres vont "inviter" officiellement ce mercredi la Suède et la Finlande à rejoindre l'Alliance après la levée du veto turc à leur adhésion.

"Je suis ravi d'annoncer que nous avons un accord qui ouvre la voie à l'entrée de la Finlande et de la Suède dans l'OTAN" et qui répond "aux inquiétudes de la Turquie sur les exportations d'armes et sur la lutte contre le terrorisme", a ajouté le secrétaire général de l'Organisation du traité de l'Atlantique nord.

L'adhésion de la Finlande et de la Suède à l'OTAN va rendre l'Alliance "plus forte et plus sûre", a réagi dans la soirée le Premier ministre britannique Boris Johnson.

C'est "une nouvelle fantastique alors que nous commençons notre sommet de l'Otan", a-t-il dit sur Twitter. "L'adhésion de la Suède et de la Finlande vont rendre notre brillante alliance plus forte et plus sûre", a-t-il poursuivi.