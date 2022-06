Une tornade, un phénomène rare aux Pays-Bas, a fait un mort et neuf blessés

De nombreux débris ont dû être nettoyés des rues de Zierikzee, aux Pays-Bas, après le passage lundi d'une violente tornade. Une catastrophe naturelle d'une intensité particulièrement rare dans le pays, et qui a fait au moins un mort, neuf blessés et de nombreux dégâts."Les dégâts sont considérables dans plusieurs rues de Zierikzee. En plus des tuiles et des arbres tombés, les toits de quatre maisons ont été arrachés", ont annoncé les autorités de la province de Zélande.

Selon le journal local Provinciale Zeeuwse Courant, la personne tuée était une touriste frappée à la tête par une tuile dans la zone portuaire de la ville

Les habitants, comme Ben Dubbeld, sont sous le choc : "Ce son, avec l'image du toit qui se détache et tout qui s'envole, est tellement effrayant. Vous ne savez pas ce qui se passe, vous voyez le toit se détacher et venir vers vous. Vous pensez alors que l'enfer va se déchaîner sur vous", raconte cet homme de 58 ans.

"Tout est devenu complètement noir. Dehors, on voyait tout voler, tout dans les airs", témoigne pour sa part Freek Kouwenberg, un habitant âgé de 72 ans de Zierikzee, disant n'avoir "jamais rien vécu de tel".

Les Pays-Bas subissent plusieurs tornades chaque année, mais la précédente à avoir provoqué des morts remonte à 1992, les autres datant de 1967, 1972 et 1981.

Avec son territoire plat et juste au-dessus du niveau de la mer, le pays est très vulnérables aux évènements climatiques extrême. Ceux ci vont devenir plus fréquents et plus violents en raison du réchauffement climatique, causé par les activité humaines.