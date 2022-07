Karlovy Vary, joyau de la région de la Bohème en République tchèque connue pour ses eaux thermales et pour son Festival International du film.

Après 2 ans de pandémie, il fait son grand retour. C'est sans aucune restriction que la famille du cinéma s’est retrouvée pour cette 56ème édition.

Sur le tapis rouge on a pu croiser l'équipe du film de science fiction "Vesper". Une co-production française, belge et lituanienne qui met en scène une jeune fille et un drone. Drone qui était présent le soir de la projection. Tout au long du film, il est aux côtés de Vesper 13 ans qui se bat pour sa survie et celle de son père.

Écrit et réalisé par Bruno Samper et Kristina Buozyte, Vesper Chronicles dépeint un futur dans lequel les écosystèmes se sont effondrés mais où l'espoir subsiste : "L'essentiel pour nous dans ce film était de parler d'espoir et Vesper est l'espoir. Nous pensons qu'il est très important, aujourd'hui, de parler d'espoir et même si c'est un film dystopique et qu'importe ce que l'avenir nous réserve - si les gens voient la beauté, alors cela donne de l'espoir", nous a expliqué Kristina Buozyte.

160 films seront présentés durant le festival, 12 sont en course pour décrocher le prestigieux Golden Globe. Verdict attendu le 9 juillet !