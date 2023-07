Clotûre du Festival du Film de Karlovy Vary : Robin Wright remporte le Prix du Président

Par Euronews

Le Globe de Crystal a été décerné au film bulgaro-allemand Blaga's Lessons. La protagoniste, Eli Skorcheva, a elle été sacrée meilleure actrice.

La 57ème édition du Festival international du film de Karlovy Vary s'est achevé ce samedi... lors de la cérémonie de clôture, Robin Wright a reçu le Prix du président du festival, en hommage à sa longue et riche contribution au cinéma mondial.

"Je tiens à remercier le Karlovy Vary pour cet honneur et je tiens à vous remercier tous ainsi que cette incroyable équipe. C'est l'un des meilleurs festivals auxquels j'ai jamais participé" a déclaré l'actrice américaine lors de sa remise de prix.

Elle incarne Blaga, une ancienne institutrice de 70 ans, qui perd toutes ses économies après une arnaque au téléphone. Elle oublie alors ses principes moraux et se débrouille à sa manière pour récupérer l'argent.

Stephan Komandarev y dresse une critique brutale de la société bulgare, 30 ans après la fin du communisme.

"Nous avons commencé ce film il y a cinq ans, et c'était très difficile. Là, nous achevons ce processus avec une première mondiale à Karlovy Vary et deux prix - meilleure actrice principale et meilleur film. Qu'espérer d'autre? Nous sommes vraiment très heureux" a commenté le réalisateur bulgare après la céremonie. "Bien sûr, à Sofia, nous serons avec toute l'équipe, et nous aurons deux, voire trois occasions de fêter."

Le Grand Prix Proxima est allé au film sud-coréen Birth de Yoo Ji-young. Celui du meilleur acteur dans un premier rôle à Herbert Nordrum dans Hypnosen.

Au total, 185 films ont été projetés pendant le festival, dont 116 longs métrages, et un total de 123 517 billets ont été vendus.

Le Festival international du film de Karlovy Vary n'est pas seulement une vitrine pour les films qui feront bientôt parler d'eux dans le monde, mais aussi un lieu de rencontre pour les stars et les cinéastes, tout comme le public - et c'est ce qui le rend intéressant.