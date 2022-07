Comment le Qatar mise sur le bien-être holistique et authentique

Des complexes de luxe dédiés au bien-être à une ferme écologique qui propose une expérience authentique, Qatar 365 découvre comment le secteur du bien-être gagne en importance dans le pays en mettant en avant les approches holistiques et plus respectueuses de l'environnement.

Une retraite holistique

Dans le nord du pays, une vaste zone de plus de 280 000 m² est dédiée à la mise en œuvre d'une approche holistique de la santé qui mêle médecine traditionnelle arabe, soins et mode de vie plus sain.

Directeur général de ce Zulal Wellness Resort, Daniele Vastolo nous précise : "Nous voulons que nos hôtes se détachent de leurs problèmes quotidiens pour se retrouver seuls avec eux-mêmes ou avec leurs enfants, époux ou compagnon. Vous investissez dans votre bien-être maintenant et vous en récolterez les fruits quand vous serez âgé," souligne-t-il.

Le complexe Zulal Wellness invite à prendre du temps pour soi et sa famille Globetrender

Tout séjour débute par une consultation avec un expert du bien-être lors de laquelle un programme spécifique est élaboré pour chaque hôte. Du yoga aux séances de hammam et aux massages en passant par un moment relaxant dans la salle aux sels de l'Himalaya censé éliminer les impuretés et aider à combattre, voire prévenir les maladies, Zulal propose une expérience bien-être à travers des soins et des activités.

Le complexe propose également des forfaits spéciaux pour les familles avec enfants avec une offre d'activités comme des séances de yoga parents/enfants ou une sortie commune dans la mangrove.

L'ambition du lieu : donner les outils pour inciter à améliorer son mode de vie et à prendre davantage soin de soi sur le long terme.

Jawaher Alfardan, l'une des pionnières du bien-être dans le pays

Jawaher Alfardan, cheffe d'entreprise dans le domaine du bien-être, a fondé quelques-uns des lieux les plus populaires au Qatar : des cafés vegan, des studios de yoga ou encore des clubs pour faire de l'exercice. Au sein de Niya Yoga, Jawaher Alfardan propose de pratiquer le yoga, la méditation et de nombreuses thérapies alternatives. Elle a aussi créé un espace de cyclisme en salle qu'elle présente comme "une expérience cathartique complète."

Quand on lui demande d'où lui vient cet intérêt pour sa démarche de soins holistique, elle nous répond : "Il y a huit ans, quand j'étais psychologue dans un cadre clinique, j'accompagnais des patients et je me suis rendu compte que leur mode de vie n'était pas propice à une approche consciente de leur vie. Quelle est leur alimentation ? Quel est leur mode de vie ? Que font-ils au quotidien ? Et en agissant à ce niveau, on peut éviter de nombreux problèmes qui peuvent émerger en matière de santé mentale," assure-t-elle.

Selon elle, la pandémie de Covid-19 a transformé notre perception du bien-être. "C'était une période tellement difficile, aussi bien pour les entreprises que pour chaque personne, individuellement," fait-elle remarquer. "Mais je pense que premièrement, elle nous a fait réévaluer nos priorités et deuxièmement, redéfinir ce que la santé signifie pour chacun d'entre nous ; je crois qu'avant la pandémie, on ne comprenait pas vraiment l'importance de ralentir," souligne-t-elle.

Jawaher Alfardan nous répond dans Qatar 365 euronews

Retour aux sources et à la terre

Heenat Salma est une ferme biologique, respectueuse de l'environnement, située à la périphérie de Doha à Al-Shahaniya. Elle encourage les visiteurs à réfléchir à leur mode de vie et à adopter un nouveau regard sur leurs habitudes de consommation, les exercices physiques qu'ils pratiquent, la méditation ou encore la manière dont ils créent.

Responsable bien-être, Noor-Virginie Haumont résume ainsi l'approche de la ferme : "Nous voulons offrir à nos hôtes, une plus grande sérénité et des exercices physiques calmes, mais aussi leur faire envisager un chemin particulier. Nous proposons des cours de yoga traditionnel, du tai-chi, du qi gong, de la méditation ou encore un "sound bath"... Tout ce qui permet de reconnecter son corps et son esprit," insiste-t-elle.

Les hôtes peuvent aussi revenir à l'essentiel, en passant la nuit dans des tentes ou en se réunissant autour d'un feu de camp pour nouer des amitiés. Ceux qui veulent faire du sport peuvent modeler leurs muscles en plein air et ceux qui cherchent à se détendre disposent d'un espace de massage installé dans une habitation traditionnelle marocaine fabriquée à la main à partir de tissus naturels. Les soins sont possibles avec l'une des quatre huiles d'aromathérapie à disposition, toutes élaborées avec des ingrédients biologiques cultivés localement. Ce qui aide les hôtes à se connecter encore plus à leur environnement.

Déconnexion et découverte de la permaculture sont au programme de la ferme Heenat Salma euronews

Des ateliers sont aussi proposés pour aider à se recentrer sur soi-même et favoriser le bien-être sensoriel. Mais sur place, les soins commencent par l'attention à sa nourriture.

"On ne s'intéresse pas uniquement à ce que l'on trouve dans les aliments, on s'intéresse aussi à la manière dont on les consomme, dont on apprécie leur couleur et la joie qu'ils nous procurent," décrit Ivan Dubkov, directeur de la restauration. "Les relations que l'on tisse ici avec les gens et le fait d'en retirer de la joie sont aussi essentiels," renchérit-il.