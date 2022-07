Les Rolling Stones électrisent Lyon avant de jouer samedi à Paris

Mick Jagger et les Rolling Stones poursuivent leur tournée européenne qui célèbre leur 60 années de carrière.

Hommage à Charlie Watts

Ils ont chanté mardi soir à Lyon devant 50 000 spectateurs chauffés à blanc par la canicule et par le rock légendaire du groupe britannique qui a entonné ses plus grands tubes de "Start me up", à "Angie", en passant par "Paint it black" ou "Street fighting man". Des Stones orphelins de leur batteur Charlie Watts décédé il y a un an auquel ils ont rendu hommage.

"Exceptionnels, malgré leur âge"

A bientôt 80 ans, Mick Jagger, Ketih Richard et Ronnie Wood impressionnent toujours autant sur scène. A l'issue du concert, les fans, qui avaient déboursé entre 95 et 330 euros, étaient comblés.

"On n'en trouvera plus, on n'en trouvera plus jamais des groupes comme ça", dit un jeune spectateur.

"Sex, drug and rock and roll quoi, c'est eux, c'est les vrais quoi !", s'exclame une femme.

"Ils sont exceptionnels malgré leur âge, ils sont exceptionnels. A 78 ans, Mick Jagger j'aimerais faire comme lui. C'est énorme, c'est énorme ce qu'il fait", dit un homme venu profiter du cadeau de ses 30 ans.

"On a adoré", dit ce spectateur venu de Finlande. "C'est mon huitième concert et je pense que ça pourrait être le dernier et c'est pour ça que nous sommes en France, nous avons fait 3 000 kilomètres pour venir ici. "

"On n'en trouvera plus jamais des groupes comme ça. Un spectateur

Débuté en juin, la tournée européenne des Rolling Stones se poursuit samedi à l'Hippodrome de Longchamps à Paris, puis elle fera encore escale à Gelsenkirchen, Stockholm, et enfin le 3 août à Berlin.