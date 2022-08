Le conspirationniste américain Alex Jones a été condamné à verser plus de 45 millions de dollars aux parents d'un garçon tué dans une fusillade dont il avait nié la réalité. Sur son site de désinformation, Infowars, le militant d'extrême-droite avait estimé que le massacre survenu à l'école Sandy Hook en 2012 n'était qu'une mise en scène. 20 enfants et six adultes avaient été tués dans cet établissement du Connecticut.

La veille, il avait déjà été condamné à verser plus de quatre millions de dollars de dommages et intérêts à Scarlett Lewis et Neil Heslin, dont le fils de six ans était mort dans le massacre.

Ces peines ne sont que les premières d'une série de procédures intentées par les proches des victimes. D'autres sanctions financières devraient suivre et pourraient priver Alex Jones de sa plateforme.