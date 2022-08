Une sécheresse sans précédent frappe l'Europe et les exemples qui le démontrent s'accumulent. Situé sur la frontière entre la Suisse et le France, Le lac de Chaillexon aussi appelé lac des Brenets par les Suisses est quasiment vide. Vieux de plus de 12 000 ans, ce lac peut contenir 5,7 millions de m3 d'eau, mais aujourd'hui il ne reste qu'un filet.

A Bruxelles, des experts se penchent sur ces phénomènes frappants. "Les dernières données concernant les cultures souligne que les conditions météorologiques exceptionnellement chaudes et sèches dans de grandes parties de l'Europe continuent de réduire considérablement les perspectives de rendement. L__e temps devrait rester plus chaud et plus sec que d'habitude dans la région de la Méditerranée occidentale jusqu'en novembre. La sécheresse actuelle semble être la pire depuis au moins 500 ans.", avertissait le porte-parole de la Commission européenne Johannes Bahrke, mardi 23 août.

Si les experts du Centre commun de recherche de la Commission européenne attendent encore les données de la fin de l'été pour confirmer cette information, des dégâts sur les cultures telles que le soja, le maïs ou le tournesol ont déjà été constatés. Des pénuries d'eau ont aussi été rapportés dans des villages de la Haute-Loire, dans le sud-est de la France.

Un aubergiste au Bouchet-Saint-Nicolas évoque une situation préoccupante survenue cet été dans son établissement, "Un matin, il n'y avait pas d'eau du tout. Pour les clients de notre hôtel et de notre bar, nous avons utilisé des bouteilles d'eau. Ainsi, ils pouvaient se brosser les dents et nous pouvions faire du café.", explique Fabien Rochedy.

Toujours à cause de la sécheresse, de nombreux poissons meurent dans les cours d'eau français. Il y a quelques jours, plus de dix tonnes de poissons ont été retrouvés morts asphyxiés dans un étang de la Loire.

Les deux de forêts ont aussi ravagées l'Europe cet été. A la mi-août, plus de 270.000 hectares avaient brûlés en Espagne, plus de 60.000 en France ou encore au moins 86.000 au Portugal et ce depuis le début de l'année.

Selon la Commission européenne, 47% de l’UE est toujours en état d’avertissement de sècheresse et 17 % du territoire est en état d’alerte.