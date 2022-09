"Merci maman" : l'hommage de Charles III à la reine dans son premier discours à la nation

C'est une nation en deuil qui a suivi le discours de son nouveau roi. Charles III, très ému, les yeux rouges, a promis de servir les Britanniques toute sa vie, reprenant l'engagement pris par sa mère alors âgée de 21 ans. Une mère source d'inspiration, un exemple pour lui et sa famille. Un homme très affecté par le décès de sa mère et qui a remercié tous ceux qui continuent à lui témoigner soutien et affection. Ses premiers mots ont été pour sa mère :

"Je m'adresse à vous aujourd'hui avec des sentiments de profonde tristesse. Tout au long de sa vie, Sa Majesté, la reine, ma mère bien-aimée a été une source d'inspiration, un exemple pour moi et pour toute ma famille, et nous lui devons la dette la plus sincère que toute famille puisse avoir envers sa mère pour son amour, son affection, ses conseils, sa compréhension et son exemple" (...) "Où que vous viviez au Royaume-Uni ou dans les royaumes et territoires du monde entier et quelles que soient vos origines ou vos croyances, je m'efforcerai de vous servir avec loyauté, respect et amour comme je l'ai fait tout au long de ma vie (...)__"Ma vie va bien sûr changer. Lorsque j'assumerai mes nouvelles responsabilités. Il ne me sera plus possible de consacrer autant de temps et d'énergie aux organisations caritatives auxquelles je tiens. C'est pourquoi, profondément, je sais que ce travail important se poursuivra dans les mains de personnes de confiance" a déclaré__Charles III, roi d'Angleterre.

Charles III sera officiellement proclamé roi ce samedi matin. A 73 ans, il devient le monarque britannique le plus âgé au début de son règne. Il accède au trône dans une période difficile. Mais il sera épaulé dans sa tâche dit-il par son épouse Camilla, aujourd'hui reine consort.