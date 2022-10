Première journée paralympique : Paris met en lumière ses athlètes avant 2024

Samedi 8 octobre, plus d'une centaine d'athlètes se sont réunis place de la Bastille, en plein cœurde Paris pour une journée paralympique inédite. L'occasion pour les milliers de visiteurs et les graines de champion présents de découvrir et essayer une quinzaine de pratiques dont l'handibasket, le tennis de table ou encore, la boccia, sport s'apparentant à la pétanque tous retenus pour les Jeux de Paris en 2024.

Le multimédaillé paralympique en saut en longueur et triple saut, Arnaud Assoumani a félicité cette initiative qui a mis en lumière ces sports et leurs athlètes, avant les Jeux parisiens de 2024. _"_C'est historique parce que c'est la première journée paralympique, on a une journée olympique tous les ans qui a lieu, explique le sportif français,Et pour le mouvement paralympique, pour toutes les personnes qui sont en situation de handicap et qui font du sport de haut niveau et du sport loisir, c'était important qu'elles puissent être représentées."

En tout dans moins de deux ans, Paris devrait accueillir près de 4 400 athlètes dont au moins 1 859 femmes pour plus de 500 épreuves.

Des épreuves que Senni Manel, jeune sportive compte suivre de près. "Pour moi c'est le basket fauteuil, mon sport, je joue à Paris et à Gennevilliers. Du coup c'est très important vu l'événement qu'on aura en 2024, c'est toujours important de montrer le handisport et mobiliser un peu partout le monde, et montrer que c'est possible d'intégrer, de progresser et de faire une carrière en étant en situation de handicap.", témoigne-t-elle.

D'autres disciplines plus innovantes étaient aussi proposées comme le BMX fauteuil appelé WCMX, cette dernière ne figure pour l'instant pas dans la liste des sports paralympiques.