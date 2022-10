Ukraine : Zaporijjia à nouveau visée : 13 morts, selon les autorités régionales

Le dernier bilan des bombardements sur Zaporijjia, ville située dans le sud de l'Ukraine fait état de 13 morts selon les autorités locales. Le secrétaire municipal Anatoliy Kurtev a rapporté que les roquettes sont tombées pendant la nuit du samedi 8 à dimanche 9 octobre et ont endommagé 20 maisons individuelles et une cinquantaine d'immeubles d'habitations. Toujours selon ce fonctionnaire plus de quarante personnes auraient été envoyées à l'hôpital.

Face à ce nouvel épisode d'attaques violentes, le deuxième en trois jours, les habitants de Zaporijjia étaient désemparés : "C'est du terrorisme international, on ne peut pas en être sauvé.", commente avec émotion Oleksii Lazunko, 75 ans dans son bâtiment endommagé par les explosions au matin des frappes. Tandis qu'à ses côté Tetyana Lazunko, 73 ans lance, "Il n'y a rien dans cette région, pas d'industrie, pas de militaires, pas d'usines militaires. Pourquoi nous bombardent-ils, pourquoi ?"

Alors que le Volodymyr Zelesky a décrit comme "mal absolu", cette nouvelle attaque à Zaporija où trois jours auparavant plus d'une dizaine de personnes avaient déjà péri. Le ministre ukrainien des Affaires étrangères, Dmytro Kouleba a demandé aux partenaires de Kyiv d'accélérer leurs livraisons d'armes.

Ses attaques meurtrières se sont déroulées quelques heures après l'explosion d'une partie du pont de Crimée construit par Moscou après l'annexion de la péninsule dans le sud de l'Ukraine.

Dimanche 9 octobre, Vladimir Poutine a blâmé les services secrets ukrainiens pour cet acte qualifié lui aussi d'acte "terroriste" par le président russe.