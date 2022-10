Au moins 10 morts et 60 blessés : c'est le premier bilan des frappes massives russes sur l'Ukraine ce lundi matin. Un bilan fourni par la police ukrainienne.

Ces frappes sont condamnées à Kyiv et dans les capitales occidentales.

Bilan provisoire

La capitale de l'Ukraine, Kyiv, et de "nombreuses" autres agglomérations ont été ainsi touchées, faisant "des morts" selon le président ukrainien Volodymyr Zelensky.

"A ce stade, 10 personnes sont mortes et environ 60 ont été blessées dans tout le pays à la suite de tirs russes", a indiqué la police ukrainienne sur Facebook, précisant que des policiers, des enquêteurs et des criminologues rassemblent les "preuves des atrocités russes".

Поліцейські Києва документують наслідки обстрілу столиці На даний час на місцях влучань працюють профільні служби.... Posted by Національна поліція України on Monday, October 10, 2022

Le centre-ville de Kyiv ciblé

Les premières explosions ont eu lieu à Kyiv vers 8h15 heure locale (5h15 GMT). Les sirènes d'alerte aérienne avaient retenti plusieurs dizaines de minutes avant les détonations.

Le maire de la capitale ukrainienne, Vitali Klitschko, a indiqué sur Telegram que ces explosions se sont produites dans le district de Chevtchenko, une vaste zone du centre de Kyiv qui comprend la vieille ville historique ainsi que plusieurs bureaux gouvernementaux, ainsi que dans celui de Solomyanka, ajoutant que ces "roquettes" tirées par des "terroristes russes" ont touché des cibles dans ces quartiers.

Vitali Klitschko a également déclaré que "l'alerte aérienne, et donc la menace, continue", demandant ensuite à "tous les habitants de la capitale de rester dans les refuges pendant l'alarme. S'il n'y a pas de besoin urgent, il vaut mieux ne pas aller en ville aujourd'hui".

Le maire de Kyiv a aussi demandé "aux habitants des banlieues de ne pas aller dans la capitale aujourd'hui". Il a conclu son message en indiquant que "les rues centrales de Kyiv ont été bloquées par les forces de l'ordre, les services de secours fonctionnent".

Tout au long de la matinée, Lesia Vasylenko, une députée du Parlement ukrainien a posté de nombreuses vidéos et photos des frappes qui se sont abbatues sur Kyiv. Un pont piéton et cycliste, le "pont de verre" qui se trouve dans le Parc Volodymyrska au centre de la capitale a été ainsi détruit ce lundi matin.

Bombardements à Lviv

"L'Ukraine est sous attaque de missiles, nous avons des informations concernant de nombreuses villes de notre pays frappées" avait annoncé un responsable de la présidence, Kyrylo Timochenko.

La ville de Lviv dans l'Ouest de l'Ukraine, largement épargnée par les combats avec l'armée russe, a été aussi bombardée ce lundi matin, a annoncé le gouverneur régional, Maxime Kozitskiï.

"Des frappes sur les infrastructures énergétiques de la région de Lviv ont été enregistrées", a-t-il déclaré sur Telegram, appelant les résidents "à rester dans les abris" face "à la menace de nouvelles attaques".

⚡️⚡️Львів. Оновлення по ракетних обстрілах Зафіксовано вибух на об’єкті критичної інфраструктури у Львові. Відповідні... Posted by Андрій Садовий on Monday, October 10, 2022

Plus tard dans la matinée, le maire de Lviv a, lui indiqué que ces frappes avaient entraîné des coupures d'électricité et d'eau chaude. "Une partie de la ville est désormais sans électricité" et "en raison des coupures de courant (...) il n'y a plus d'eau chaude pour le moment", a ainsi déclaré Andriï Sadoviï sur Facebook.

L'Ukraine accuse la Russie

L'armée ukrainienne a affirmé que la Russie avait lancé 75 missiles sur l'Ukraine, dans lors de cette campagne bombardements sur plusieurs villes du pays.

"Dans la matinée, l'agresseur a lancé 75 missiles (dont) 41 ont été abattus par notre défense aérienne", a déclaré sur Telegram le commandant en chef ukrainien, Valeriï Zaloujniï, précisant que la Russie avait aussi employé "des drones de combat".

Sur ce point précis, le président ukrainien a ajouté que ces drones de combat étaient de conception "iranienne". Volodymyr Zelensky a précisé que, selon lui, ces attaques sur l'ensemble de l'Ukraine ont deux objectifs : toucher "les'infrastructure énergétiques" du pays et "les gens", où l'heure des bombardements "a été spécialement choisie pour causer le plus de dégâts possible".

Le ministre ukrainien de la Défense, Oleksii Reznikov, a réagi sur Twitter en imputant également la responsabilité de ces frappes à la Russie.

"Notre courage ne sera jamais anéanti par les missiles terroristes, même lorsqu'ils toucheront le cœur de notre capitale. Ils n'ébranleront pas non plus la détermination de nos alliés. La seule chose qu'ils démolissent de manière irréversible, c'est l'avenir d'un État terroriste, voyou mondialement méprisé" a ainsi posté sur Twitter Oleksii Reznikov.

Réaction des autorités ukrainiennes

Volodymyr Zelenskya déclaré sur Telegramqu' "ils essaient de nous détruire et de nous effacer de la surface de la terre", en faisant état d'attaques sur Zaporizhzhia, cette nuit, et sur Dnipro et Kyiv, ce matin. le président ukrainien a ajouté que l'état d'alerte aérienne est toujours en cours sur "toute l'Ukraine" car "i_l y a des missiles qui frappent_" et qui font "malheureusement des morts et des blessés". Le président ukrainien a, lui aussi, enjoint la population à rester dans les abris.

Le président russe Vladimir Poutine bombarde massivement l'Ukraine en désespoir de cause afin d'essayer de changer le cours de la guerre après une série de défaites,

"Poutine est désespéré à cause des défaites sur le champ de bataille, et il utilise le terrorisme des missiles pour essayer de changer le rythme de la guerre en sa faveur", a fustigé le chef de la diplomatie ukrainienne Dmytro Kouleba sur Twitter.

Réactions occidentales

OTAN : l'Otan condamne les "attaques horribles et aveugles" lancées par la Russie contre des infrastructures civiles en Ukraine et soutiendra le peuple ukrainien "aussi longtemps qu'il le faudra", a affirmé lundi le secrétaire général de l'Alliance Jens Stoltenberg.

France : les frappes russes qui se sont abattues sur l'Ukraine constituent un "crime de guerre", a dénoncé lundi la ministre française des Affaires étrangères sur son compte Twitter.

Allemagne : Berlin a annoncé une réunion d'urgence virtuelle ce mardi des dirigeants du G7 et du président ukrainien Volodomyr Zelensky à 14H00 (12H00 GMT).

Les commentaires de Moscou

En fin de matinée, Le président russe a indiqué lundi que la Russie avait lancé une campagne "massive" de bombardements de l'Ukraine en réplique à l'attaque "terroriste" ukrainienne qui a détruit une partie du pont de Crimée, symbole de l'annexion en 2014 de la péninsule ukrainienne éponyme.

"Sur proposition du ministère de la Défense et en conformité avec le plan de l'état-major, des frappes massives avec des armes de haute précision de longue portée ont été menées contre l'infrastructure énergétique, militaire et de communication de l'Ukraine", a dit Vladimir Poutine lors d'une réunion de son Conseil de sécurité retransmise à la télévision, où il n'a pas été fait mention de victimes civiles.

Le président russe Vladimir Poutine, St-Pétersbourg, le 10/10/2022 GAVRIIL GRIGOROV/AFP

En outre, le maître du Kremlin a des répliques "sévères" en cas de nouvelles attaques ukrainiennes contre la Russie.

"Si les tentatives d'attentats terroristes sur notre territoire se poursuivent, les réponses de la Russie seront sévères et leur ampleur correspondra au niveau des menaces posées", a-t-il déclaré, en ajoutant que "personne ne doit avoir le moindre doute".

Tensions avec le Bélarus

Le président bélarusse, Alexandre Loukachenko, a accusé ce lundi l'Ukraine de préparer une attaque contre le Bélarus, et qu'en conséquence Minsk allait déployer des troupes russo-bélarusses, sans préciser leur localisation.

"Du fait de l’aggravation de la situation aux frontières occidentales de l'Union (russo-bélarusse), nous avons convenu de déployer un groupement régional de la Fédération de Russie et de la République du Bélarus", a affirmé M. Loukachenko lors d'une réunion avec des responsables bélarusses de la sécurité, cité par l'agence de presse d'Etat Belta.

L'état-major ukrainien a accusé lundi la Russie d'avoir lancé des drones d'attaque iraniens depuis le Bélarus, en plus de frappes de missiles et de bombardements aériens des forces russes sur une grande partie de l'Ukraine.

"L'ennemi a utilisé des drones iraniens de type Shahed-136 depuis le territoire du Bélarus et de la Crimée temporairement occupée", a indiqué l'armée ukrainienne sur Facebook, assurant que neuf d'entre eux avaient été détruits.