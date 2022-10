Bombardements russes : "nous avons affaire à des terroristes" accuse Volodymyr Zelensky

Le président ukrainien a réagi après les bombardements massifs menés par la Russie sur l'Ukraine ce lundi, en affirmant que son pays faisait face "à des terroristes".

"Cette matinée est difficile. Nous avons affaire à des terroristes, à des dizaines de missiles, des drones "Shahids" iraniens" a déclaré Volodymyr Zelensky dans une vidéo.

"Ils ont deux cibles : les installations énergétiques dans tout le pays. Ils veulent la panique et le chaos, ils veulent détruire notre système énergétique. Ils n'ont aucune chance. L__a deuxième cible est la population. Les cibles ont été spécialement choisies pour causer le plus de dégâts possible" a-t-il dénoncé.

"_Souvenez-vous toujours : l'Ukraine était là avant l'apparition de cet ennemi, l'Ukraine sera là après lu_i" a-t-il lancé, en demandant à la population de rester aux abris.