Le Conseil de l'Europe réaffirme son entier soutien à Volodymyr Zelensky

L'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe appelle les Etats a déclaré la Russie comme un "régime terroriste". C'est l'un des multiples points d'une résolution adoptée ce jeudi à Strasbourg en soutien à l'Ukraine.

Un geste symboliquement fort intervenu après un discours de Volodymyr Zelensky. Le président ukrainien a réitéré son appel à la création d'un tribunal international pour juger le "crime d'agression" de la Russie contre son pays. "Chaque assassin et boucher doit être traduit en justice pour les crimes perpétrés pendant cette guerre", a t-il dit.

"La Russie ne veut utiliser que le langage de la terreur. C'est un fait. Ce fait doit être reconnu à tous les niveaux - politique, judiciaire et sur le champ de bataille en Ukraine en soutenant nos capacités de défense. Je suis reconnaissant que l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe puisse devenir la première organisation internationale à définir la Russie comme un État terroriste."

Selon le politologue russe, Andrey Kortunov, politologue et directeur "Russian International affairs council", les mensonges de Vladimir Poutine à son peuple ne sont plus tenables. "Selon moi", Vladimir Poutine "ne peut plus prétendre que la Russie a pu, d'une manière ou d'une autre, libérer la population russophone du Donbass, que ces gens peuvent se sentir en sécurité maintenant et, surtout, que la Russie a été rejointe par un grand nombre de pro-russes dans le sud de l'Ukraine".