Au Danemark, la reine Margrethe II s'est rendu sur le célèbre site géologique Stevns Klint pour inaugurer un musée qui retrace l'histoire de la Terre à travers l'extinction de masse.

La reine danoise a été particulièrement touchée par l'extinction des dinosaures causée il y a environ 66 millions d'années par un énorme astéroïde ayant déclenché 700 jours d'obscurité sur la Terre

"C'est une histoire mondiale qui a de l'importance pour chacun d'entre nous. Nous avons ici une exposition qui va droit au cœur car elle traite de l'extinction de masse qui a tué toute forme de vie et qui a planté le décor du monde que nous connaissons aujourd'hui. Des visiteurs ont même pleuré en découvrant l'exposition. Venez donc ici et réfléchissez à votre propre vie et à la vie d'aujourd'hui et gardez espoir parce que la vie est forte et elle survivra", explique Tove Damholt, la directrice du site géologique.

Dans ce musée vous trouverez des fossiles provenant du monde entier. Il y a également de nombreuses activités interactives qui pourront intéresser les enfants.

"C'était fantastique et très intéressant. Je pense que tout le monde pourrait être intéressé par ce qu'il peut voir. Que ce soit les enfants, les adultes, les personnes âgées, tout le monde. C'est tellement excitant", dit Maud Julianna Naes qui est venue visiter le musée avec ses enfants.

Le musée interactif est intégré au site géologique de Stevns Klint, une falaise côtière de 15 km riches en fossiles, située à seulement une heure de Copenhague.