Avec la statue d'Emmett Till, le Mississippi inaugure le changement

Des centaines de personnes ont applaudi - et certaines ont essuyé des larmes - alors qu'une communauté du Mississippi dévoilait une statue plus grande que nature d'Emmett Till.

"Le changement est arrivé, et il continuera à arriver", déclare Madison Harper, élève de terminale à la Leflore County High School, à un public de diverses origines raciales lors de l'inauguration de la statue. "Il y a des décennies, nos parents et grands-parents ne pouvaient pas envisager qu'un moment comme celui d'aujourd'hui se produise."

Le lynchage de 1955 est devenu un catalyseur pour le mouvement des droits civiques. La mère de Till, Mamie Till-Mobley, insiste alors pour que les funérailles se déroulent à cercueil ouvert à Chicago afin que le monde entier puisse voir les horreurs infligées à son fils de 14 ans. Le magazine Jet publie des photos de son corps mutilé, repêché dans la rivière Tallahatchie, dans le Mississippi.

La statue de bronze de près 3 mètres de haut située dans le Rail Spike Park de Greenwood représente Till souriant en pantalon, chemise et cravate, une main sur le bord d'un chapeau. La chanson de rhythm and blues "Wake Up, Everybody" est jouée pendant que des ouvriers retirent une bâche de la statue. Des dizaines de personnes s'avancent, prenant des photos et des vidéos avec leurs téléphones portables. Les larmes montent aux yeux d'Anna-Maria Webster, de Rochester dans l'Etat de New York.

"C'est magnifique d'être ici", déclare Mme Webster, qui assiste à la cérémonie par un après-midi ensoleillé lors d'une visite à des parents du Mississippi. "Imaginez les tourments qu'elle a subis - tout ça pour un mensonge", dit-elle à propos de la mère de Till.

Le Mississippi a le plus haut pourcentage de résidents noirs de tous les États, aujourd'hui environ 38%. Le représentant américain démocrate Bennie Thompson, dont le district englobe le Delta, a fait remarquer que le Mississippi ne comptait aucun élu noir lorsque Till a été tué. Il a déclaré que la mort de Till a contribué à stimuler le changement.

"Mais vous savez, le changement a tendance à devenir de plus en plus lent", a déclaré Thompson, le seul membre noir de la délégation actuelle du Congrès du Mississippi. "Ce que nous devons faire en dédiant ce monument à Emmett Till, c'est nous engager à nouveau à faire une différence dans notre communauté." Le dévoilement de la statue a coïncidé avec la sortie ce mois-ci du livre "Emmett Till".

Le révérend Wheeler Parker Jr, dernier témoin vivant de l'enlèvement de son cousin, n'a pas pu venir de l'Illinois pour l'inauguration de vendredi. Mais il a déclaré à l'Associated Press mercredi : "Nous remercions Dieu que quelqu'un garde son nom en mémoire."

Il a déclaré que certains pensaient à tort que Till avait eu ce qu'il méritait pour avoir brisé le tabou du flirt avec une femme blanche, ajoutant que beaucoup de gens n'ont pas voulu parler de cette affaire pendant des décennies.

"Maintenant, elle suscite de l'intérêt, et c'est une aubaine", a déclaré M. Parker. "Vous savez ce que sa mère a dit : 'J'espère qu'il n'est pas mort en vain'".

Greenwood et le comté de Leflore comptent tous deux plus de 70 % de Noirs et les responsables travaillent depuis des années pour que la statue de Till devienne réalité. Le sénateur démocrate de Greenwood, David Jordan, a obtenu un financement de 150 000 dollars de l'État et un artiste de l'Utah, Matt Glenn, a été chargé de créer la statue.

Jordan a déclaré qu'il espérait que la statue attirerait les touristes pour qu'ils en apprennent davantage sur l'histoire de la région. "J'espère qu'elle nous rassemblera tous", a-t-il déclaré.

Till et Parker étaient venus de Chicago pour passer l'été 1955 chez des parents dans le delta du Mississippi, où règne la ségrégation. Le 24 août, les deux adolescents ont fait un petit voyage avec d'autres jeunes jusqu'au magasin de Money. Parker dit avoir entendu Till siffler la commerçante Carolyn Bryant.

Quatre jours plus tard, Till a été enlevé au milieu de la nuit chez son oncle. Les kidnappeurs l'ont torturé et abattu, ont lesté son corps avec un ventilateur d'égreneuse à coton et l'ont jeté dans la rivière.

Jordan, qui est noir, était étudiant à l'université en 1955 lorsqu'il s'est rendu au palais de justice du comté de Tallahatchie à Sumner pour assister au procès de deux hommes blancs accusés d'avoir tué Till - le mari de Carolyn, Roy Bryant, et son demi-frère, J.W. Milam.

Un jury exclusivement masculin et de race blanche a acquitté les deux hommes, qui ont ensuite avoué au magazine Look avoir tué Till. Personne n'a jamais été condamné pour ce lynchage. Le ministère américain de la Justice a ouvert plusieurs enquêtes à partir de 2004 après avoir reçu des demandes de renseignements sur la possibilité d'engager des poursuites contre toute personne encore en vie.

Le ministère de la Justice a rouvert une enquête en 2018 après qu'un livre de 2017 ait cité Carolyn Bryant - aujourd'hui remariée et nommée Carolyn Bryant Donham - disant qu'elle avait menti lorsqu'elle affirmait que Till l'avait empoignée, sifflée et fait des avances sexuelles. Des proches ont publiquement nié que Donham, qui est âgée de 80 ans, ait rétracté ses allégations. Cette année, un groupe fouillant le sous-sol du palais de justice du comté de Leflore a trouvé un mandat d'arrêt de 1955 non signifié pour "Mme Roy Bryant".

Bien que le Mississippi compte des dizaines de monuments confédérés, certains ont été déplacés au cours des dernières années, dont un qui a été déplacé en 2020 de la ville de Leflore County. L'État possède quelques monuments à la gloire de personnages historiques noirs, dont un en l'honneur du militant des droits civiques. Un marqueur historique à l'extérieur de l'épicerie Bryant a été déplacé. Jordan a été applaudi.