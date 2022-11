Judo : nouvelle journée en or pour l'Azerbaïdjan à Bakou

La troisième journée du Grand Slam de Bakou a été marquée par un nouveau succès pour l’Azerbaïdjan.

Le héros du jour se nomme Zelym Kotsoiev. Il a permis à son pays de remporter l'or sur les trois jours de compétition à Bakou, en s’imposant en finale des -100 kg face au Serbe Aleksandar Kukolj, grâce à un jeu de jambes fantastique.

Le secrétaire général du Comité national olympique d'Azerbaïdjan, Azer Aliyev, lui a remis sa médaille.

"Lorsque je suis arrivé sur le tatami, j'ai immédiatement ressenti cette incroyable atmosphère, a déclaré Kotsoiev. Il n'était pas question de perdre. Et remporter la médaille d'or l'année du 50e anniversaire de la Fédération azerbaïdjanaise de judo me rend particulièrement fier."

Un enfant de 8 ans affronte le grand Saeid Mollaei

Durant tout ce Grand Slam, des enfants sont venus encourager leurs idoles. Et ce dimanche, l'un d'entre eux, Muhammed Shahverdili, âgé de 8 ans, a eu le privilège d'affronter l'ancien champion du monde et médaillé d'argent olympique Saeid Mollaei. Avec pour entraîneur, le champion olympique azerbaïdjanais et véritable légende du judo, Elnur Mammadli. Un grand moment de partage et de plaisir, et une belle manière de célébrer les 50 ans du judo en Azerbaïdjan.

Chez les -78 kg, l'Italienne Alice Bellandi a retrouvé son niveau après un Championnat du monde décevant. Une fantastique combinaison d'attaques lui a permis de remporter l'or face à la Néerlandaise Natascha Ausma.

Le directeur sportif de la FIJ Skander Hachicha, lui a remis sa médaille.

"Il y a une bonne ambiance, le public participe, les gens aiment le judo ici, a déclaré Bellandi. Et c'est vraiment agréable de prendre des photos et de faire des interviews, les gens demandent s'ils peuvent faire une photo avec nous. L’ambiance est très sympa."

Chez les -90 kg, le vétéran suédois Marcus Nyman a réussi son retour dans l'élite du judo en battant le Serbe Nemanja Majdov grâce à un superbe balayage.

Sa médaille lui a été remise par le directeur général de la FIJ Vlad Marinescu.

Chez les +78 kg Milica Zabic a remporté la seule médaille d'or serbe du tournoi. Elle s’est imposée en finale face à la Portugaise Rochele Nunes.

Les médailles ont été remises par Lisa Allan, membre du Comex de la FIJ.

Chez les +100 kg le Tadjik Temur Rakhimov a remporté sa première médaille d'or en Grand Slam, proposant une belle qualité de judo en finale contre l'Ouzbek Alisher Yusupov.

Les médailles ont été remises par le directeur des arbitres de la FIJ, Ki-Young Jeon.

En plus de remporter l'or sur ces trois jours de compétition à Bakou, toute l'équipe azerbaïdjanaise a été au niveau, faisant honneur aux 50 ans du judo en Azerbaïdjan.