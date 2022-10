Alors que le soleil se levait ce dimanche aux Émirats arabes unis, les judokas étaient déjà présents dans l'arène pour la troisième et dernière journée du Grand Slam d'Abou Dabi.

Dans la catégorie des -90kg, le Géorgien Beka Gviniashvili a dominé tous ses adversaires grâce à un remarquable judo qu'il a pratiqué tout au long de la journée.

En finale, il a affronté le Français Loris Tassier, qui participait pour la première fois à une finale de Grand Slam. Le Géorgien a profité d'une erreur de Loris Tassier et s'est imposé en finale.

Le judoka français était forcément déçu, mais cela reste une très belle médaille d’argent.

Le président de la Fédération de judo des Émirats arabes unis, Mohammed Bin Thaaloob Al Derie, a remis les médailles.

"Je suis très heureux de remporter une nouvelle médaille d'or en Grand Slam et je suis également très satisfait de ma performance en général. J'étais très bien préparée pour cette compétition. Je suis globalement fier d'avoir gagné autant de médailles sur le World judo Tour, mais j'espère qu'à l'avenir, je gagnerai des médailles olympiques et mondiales", a expliqué Beka Gviniashvili.

Chez les -100kg, après un combat difficile, le médaillé d'argent mondial Kyle Reyes a remporté la médaille d'or. Le directeur des arbitres de la FIJ, Florin Daniel Lascau, a remis les médailles aux gagnants.

Deux médailles d'or pour la Chine

Dans la catégorie des -78kg, la Chinoise Zhenzhao Ma a fait une énorme démonstration de judo à Abou Dabi. Tout au long de la journée, la judokate a enchaîné les victoires contre les meilleures du monde de sa catégorie.

En finale, grâce à un magnifique tani-otoshi, Zhenzhao Ma a battu la gagnante du Grand Slam d'Abou Dabi 2017, la Britannique Natalie Powell.

Les médailles ont été remises par le trésorier général de la FIJ, Naser Al Tamimi.

"Après les Mondiaux 2022, je me sentais un peu fatiguée, mais quand je suis arrivée ici, mon équipe et mon entraîneur m'ont beaucoup aidée. Malgré la fatigue, je me suis sentie en confiance sur le tatami et je voulais gagner la médaille d'or", a dit la judokate chinoise.

Chez les +78kg, la Chine a remporté une autre médaille d'or aujourd'hui avec Xin Su qui a vaincu en finale la Géorgienne Sophio Somkhishvili.

Les médailles ont été remises par Lisa Allan, membre du comité exécutif de la FIJ.

Lukas Krpalek toujours au sommet

Dans la catégorie des +100kg, le champion olympique Lukas Krpalek a battu le champion européen Jur Spijkers. Le Tchèque remporte ainsi sa troisième médaille d'or en Grand Slam.

C'est le président de la Fédération de judo du Tadjikistan, Nurullo Loiqov qui a remis les médailles.

Dzhafar Kostoev a offert aux spectateurs un moment de judo avec ce superbe geste technique ! Le judoka est source d'inspiration pour de nombreux jeunes judokas des Emirats arabes unis.

Le Grand Slam d'Abou Dabi s'est conclu en beauté ce dimanche. Les Émirats arabes unis accueilleront à nouveau le judo l'année prochaine !