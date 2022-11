Collision entre deux avions de la seconde guerre mondiale lors d'un spectacle à Dallas

Des spectateurs sous le choc, des victimes dont on ne connait pas le nombre : deux avions militaires historiques se sont écrasés après leur collision lors d'un spectacle aérien à Dallas samedi après midi. Si on ne sait pas combien de personnes se trouvaient dans les appareils, l'un des avions peut transporter quatre à cinq personnes. L'autre, un avion de chasse, un seul pilote. Plusieurs vidéos sur les médias sociaux montrent l'avion de chasse semblant foncer sur le bombardier B17.

Les spectateurs s'étaient pressés au "Wings Over Dallas", qui se présente comme "le premier spectacle aérien de la Seconde Guerre mondiale en Amérique", selon le site web qui annonce l'événement. Le spectacle était prévu du 11 au 13 novembre, le week-end du Veterans Day, et les invités devaient voir plus de 40 avions de la Seconde Guerre mondiale. Le programme des démonstrations aériennes du samedi après-midi comprenait un "défilé de bombardiers" et des "escortes de chasseurs" avec des B-17 et des P-63.