L'Inde, pays le plus peuplé du monde, désormais devant la Chine

La barre des 8 milliards d'habitants sur terre est franchie, et l'un des faits les plus marquants du rapport des Nations unies sur la population mondiale est que l'Inde devient le pays le plus peuplé du monde, dépassant la Chine. Ces grands pays comptent, à eux deux, 3 milliards d'habitants. .

"Delhi n'était pas comme ça il y a cinq ans, explique une femme excédée. La population a beaucoup augmenté. Je suis là à me demander si je dois sortir en ville ou pas. Quand on va dans cette foule, c'est difficile de respirer, les gens se bousculent."

"Très prochainement, notre jeune génération aura des problèmes énormes", s'inquiète un homme.

"Plus de gens signifie qu'il y aura moins de travail", ajoute un autre.

La population diminuera en Chine

Entre 1979 et 2015, Pékin a mis en place la politique de l'enfant unique : l'ONU s'attend à ce que la population de la Chine commence à diminuer à partir de l'année prochaine.

Et à la fin du siècle, les trois villes les plus peuplées au monde seront :