À Dacca, au Bangladesh, des dizaines de milliers de partisans du Parti nationaliste du Bangladesh se sont réunis samedi 10 décembre pour demander la démission de la première ministre Sheikh Hasina et de nouvelles élections. Plus tôt dans la semaine, la police avait pris d'assaut le siège du principal parti d'opposition et avait arrêté deux de ses principaux dirigeants.