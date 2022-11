En Iran, les manifestations continuent, la répression s'intensifie

Des milliers de personnes en deuil, rassemblées pour assister aux funérailles d’un manifestant de 16 ans.

En Iran, le mouvement de protestation qui secoue la république islamique se poursuit, 2 mois après la mort de Masha Amini, décédée après avoir été arrêtée par la police des mœurs.

Les manifestations éclatent partout dans les pays et sont réprimées de plus en plus durement par le gouvernement iranien. Les forces de sécurité ouvrent le feu sur les participants aux mouvements de contestation. Selon l’ONG Human Rights Activist in Iran, au moins 426 personnes ont été tuées et plus de 17 400 arrêtées.