Des nouveaux générateurs électriques pour l'Ukraine

Plus de 70.000 euros de dons, collectés en 10 jours en République Tchèque. Le but, fournir à l’Ukraine les générateurs électriques dont elle a tant besoin. 36 générateurs vont être envoyés dans le sud et l’est du pays, durement touchés par les bombardements russes.

"En Ukraine, la priorité numéro un est maintenant les générateurs, les générateurs, et encore les générateurs, et bien sûr les chauffages directs qui ne sont pas alimentés par électricité. Nous avons même réussi à obtenir un grand générateur remis à neuf. Je ne veux pas donner d'emplacement précis, mais il fournira de l'énergie à une usine d'eau pour une ville d'environ 100 000 habitants."

Vaclav Keprt, directeur de la Charité archidiocésaine d’Olomouc

Et il n'y a pas que la République tchèque qui envoie des générateurs en Ukraine, la Pologne y contribue également.

À Kherson, il n’y a plus d’électricité, mais des bornes de recharge ont été installées dans la ville qui a subi 260 bombardements russes en une seule semaine.

Ailleurs, d'autres régions ne sont connectées au réseau électrique que quelques heures par jour.

La situation est difficile, il y a un déficit. Mais (...) il reste 50%-60% pour couvrir les besoins. C'est suffisant pour répartir équitablement de l’électricité entre tous les consommateurs afin que les gens aient la lumière allumée pendant 5-6 heures par jour. Denys Chmyhal Premier ministre d'Ukraine

Pour le Premier ministre ukrainien, en l’état, les ressources sont suffisantes « pour passer la période hivernale ».