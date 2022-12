Solidarité : l'ONU lance à appel aux dons record pour 2023

Pour faire face à la multiplication des défis humanitaires, l'année 2023 devra être une "année de solidarité". L'Organisation des Nations Unis a lancé ce jeudi un appel aux dons record à hauteur de près 50 milliards d'euros.

Guerre en Ukraine, changement climatique, pandémies, les crises s'accumulent et se chevauchent. Conséquences, le dernier rapport de l'ONU estime que339 millions de personnes dans le monde auront besoin d'une forme d'aide d'urgence l'année, 1 habitants sur 23.

Martin Griffiths, coordinateur des secours d'urgence de l'ONU, sonne l'alarme. "Les besoins augmentent parce que nous avons été frappés par la guerre en Ukraine, le COVID, et les conséquences du changement climatique notamment. Je crains qu'en 2023, ces tendances s'accélèrent. C'est pourquoi, comme nous l'indiquons dans le rapport, nous espérons que cette année sera celle de l'entraide et de la solidarité, tout comme 2022 a été une année de souffrance."

L'ONU estime que l'invasion russe a fait des millions de déplacés en Ukraine et au-delà de ses frontières et laissé la plupart d'entre eux dans le besoin. Martin Griffiths complète : "Nous avons fourni une assistance à 13,6 millions de personnes en Ukraine et bien sûr, comme vous le savez, à mesure que nous entrons dans l'hiver, la situation devient particulièrement difficile. Le budget que nous proposons d'allouer aux conséquences de la guerre en Ukraine est le plus élevé de tous, à hauteur de 5,1 milliards de dollars".

Le conflit en Ukraine a aussi exacerbé les pénuries alimentaires dans les pays en développement. Selon les Nations Unies, cette crise et d'autres ont déjà laissé le monde face à la "plus grande crise alimentaire mondiale de l'histoire moderne",