Ukraine : le froid s'installe et l'ONU s'inquiète du sort des déplacés

Des centaines de personnes ont ces derniers jours fui les combats à Kherson et les Nations Unies s'inquiètent de leur sort. Des coupures massives d'eau et d'électricité minent toujours le pays et l'hiver s'installe. Suite à la visite de la coordonnatrice des opérations humanitaires, Denise Brown, dans le sud de l'Ukraine, le porte-parole du secrétaire général de l'ONU a évoqué le cas de Mykolaïv, à une centaine de kilomètres au nord de Kherson.

"La situation reste critique et la ville continue d'accueillir des personnes en provenance de Kherson, ce qui est une tendance depuis le début de l'invasion russe en Ukraine.", a déclaré Stéphane Dujarric, Porte-parole de M. António Guterres mardi 28 novembre.

Selon le président d'Energoatom, la compagnie nationale de production nucléaire d'Ukraine, les Russes pourraient être en train de se préparer à quitter la centrale de Zaporijjia. Une information démentie par Moscou qui affirmeque la centrale est toujours sous son contrôle et le restera. "Il ne faut pas chercher de signes quand il n'y en a pas et qu'il ne peut pas y en avoir.", a indiqué Dmitri Peskov à la presse russe.

Bien plus au nord, dans la capitale Kyiv, les résidents ont en moyenne quatre heures d'électricité par jour. Les autorités ont installé des points de chauffage temporaires pour un repas chaud et pour recharger les téléphones.

Dans l'est, les habitants de la ville assiégée de Bakhmout restent sans chauffage, sans électricité et sans eau alors que la température oscille autour de 0.