Alexeï Koudrine, un proche de Vladimir Poutine a annoncé lundi avoir rejoint le groupe Yandex, fleuron russe des nouvelles technologies. Le Kremlin renforce ainsi sa main mise sur le secteur numérique, fortement affecté par les sanctions occidentales suite à la guerre en Ukraine. Cet ancien ministre des Finances connaît de longue date le chef du Kremlin. Il est à 62 ans un des conseillers économiques libéraux les plus réputés du pays.

"J'ai accepté une offre de Yandex pour devenir conseiller au développement d'entreprise", a-t-il déclaré sur Telegram, ajoutant qu'il aurait notamment pour mission d'"assurer le développement de la compagnie sur le long terme, sur tous les marchés, y compris à l'international".

La nomination de M. Koudrine est "la preuve que l'État a décidé d'accélérer le processus de création de services purement russes et de limiter de plus en plus l'accès des Russes aux services étrangers", analyse Sergueï Khestanov, conseiller économique chez la société d'investissement Otkrytie Broker.

L'autre géant russe des services en ligne, Sber, est lui déjà sous le contrôle de la banque d'Etat Sberbank.