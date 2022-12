[Direct] Sommet UE-Balkans à Tirana

Les dirigeants des pays de l'Union européenne ont affiché ce mardi à Tirana, en Albanie, leur volonté de revigorer les liens avec les pays des Balkans occidentaux, jugés encore plus nécessaires en raison de la guerre en Ukraine. Suivez la conférence de presse en direct

"L'avenir de nos enfants sera plus sûr et plus prospère avec les Balkans occidentaux à l'intérieur de l'UE, et nous travaillons dur à faire des progrès", a déclaré le président du Conseil européen Charles Michel en arrivant à ce sommet, le premier de ce type à se dérouler dans un pays de la région.

La présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen a souligné que les processus d'adhésion des Etats des Balkans occidentaux avaient récemment connu "un nouvel élan".

Ces nations, coincées dans l'antichambre de l'Union européenne depuis des années, ont souvent exprimé leur frustration face à un processus d'intégration long et exigeant, récemment encore en voyant l'UE accorder rapidement le statut de candidat à l'Ukraine et à la Moldavie.

Mais la guerre en Ukraine a aussi souligné l'importance pour les Européens de stabiliser cette région fragile du sud-est de l'Europe, d'y contrer les influences de la Russie -et de la Chine, qui a investi dans les infrastructures de ces pays.