Remise des prix Nobel 2022, 2021 et 2020 à Stockholm

Le Coronavirus avait perturbé la tradition mais elle reprend son cours : ce samedi a eu lieu à Stockholm la première cérémonie de remise des prix Nobel depuis le début de la pandémie ! Cérémonie en grande pompe et exceptionnelle, puisqu'il fallait aussi accueillir les lauréats des éditions 2020 et 2021.

remise des prix Nobel des éditions 2020 et 2021

Parmi les personnes récompensées cette année, l'écrivaine Annie Ernaux ou encore Ben Bernanke (ex-président de la banque centrale des États-Unis) et les économistes Douglas Diamond et Philip Dybvig pour leurs "recherches sur les banques et les crises financières".

Cinq des six prix Nobel sont remis à Stockholm, le prix Nobel de la paix étant remis à Oslo, en Norvège. Il a été attribué à des personnes ou à des associations de trois pays, Russie, Bélarus et Ukraine, pour leur engagement en faveur "des droits humains, de la démocratie et de la coexistence pacifique" face aux régimes autoritaires.

Cette année, à Stockholm, les ambassadeurs de la Russie et du Bélarus n'ont pas été invités au banquet qui suit la cérémonie. Le parti suédois d'extrême-droite, le deuxième du parlement, n'a pas non plus été convié.