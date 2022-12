Iran : une deuxième exécution liée aux manifestations

Il s'appelait Majidreza Rahnavard, il avait 23 ans. Arrêté le 19 novembre dernier à Machhad, dans le Nord de l'Iran, et pendu tôt dans la matinée ce lundi. Sa mort a été confirmée quelques heures plus tard par l'autorité judiciaire du pays. Il s'agit de la seconde exécution liée aux manifestations qui secouent le pays depuis trois mois.

D'après des enregistrements de caméras de surveillance utilisés par les autorités, le jeune homme aurait tué deux membres des "bassidjis", la milice islamiste, et blessé quatre autre à coup de couteau. Un crime qu'il aurait avoué pendant son interrogatoire, selon le porte-parole du gouvernement iranien.

Une nouvelle qui a provoqué un tollé en Europe. Josep Borrell, chef de la diplomatie européenne, a déclaré ce matin: "j'ai eu une longue conversation avec le Ministre des affaires étrangères de l'Iran. Vous vous en doutez, nous avons parlé de ces exécutions. J'ai exprimé l'inquiétude de l'Union Européenne, de la condamnation de ces actes et des autres sanctions qui vont être adoptés aujourd'hui."

Plusieurs responsables iraniens ont affirmé que ceux qui ont provoqué des troubles seraient jugés et punis, et que la justice ne serait pas influencée par les campagnes contre la peine de mort. Une réponse aux pays occidentaux qui ont durement critiqué le recours à la peine capitale mais aussi aux campagnes menées sur les réseaux sociaux par de nombreux artistes, médecins et sportifs.

Samedi soir, plusieurs marches silencieuses ont eu lieu à Téhéran et en province contre la peine de mort, mais elles ont été dispersées par les forces anti-émeutes.

Depuis le début des manifestations il y a bientôt quatre mois, plus de 2 000 personnes ont été inculpées, selon les chiffres officiels de la justice iranienne. La première exécution avait eu lieu jeudi. Mohsen Shekari, 23 ans, avait été condamné à mort pour avoir bloqué une rue et blessé un paramilitaire au début des manifestations.