Berlin : un aquarium géant explose dans le hall d'un hôtel, une grande perte pour la biodiversité

C'est un incident rarissime mais spectaculaire. Un aquarium haut d'une quinzaine de mètres situé dans un grand hôtel de Berlin a éclaté.

Résultat : plus d'un million de litre d'eau et 1500 poissons tropicaux se sont déversés dans le hall de l'établissement, les clients ont été évacués. Une centaine d'homme ont été mobilisés. Et une grande artère du centre ville de Berlin a été fermée à la circulation.

L'incident s'est produit vers 6h ce vendredi matin. En plus d'avoir causé des "dommages marins incroyables", l'incident a fait deux blessés, atteints par des éclats, qui ont été transportés à l'hôpital.

L'aquarium de forme cylindrique était situé dans le foyer de l'hôtel Radisson Blu.

Les parois de verre de l'AquaDom, c'est son nom, ont éclaté pour des raisons encore indéterminées.

"Nous avons entendons un bruit de craquement qui nous a réveillé", selon un témoin, M. Christian, cité par le journal Bild.

"Mon épouse m'a dit, quelque-chose a volé devant la fenêtre. J'ai été voir et l'aquarium qui était encore là la veille (...) s'était effondré".

L'aquarium, qui faisait parti du complexe Sea Life, était équipé d'un ascenseur en verre permettant aux visiteurs d'observer la vie maritime de l'intérieur.

Selon Bild, l'explosion aurait été provoquée par de l'usure de matériel. L'AquaDom avait pourtant été rouvert l'été dernier après une longue et coûteuse rénovation de 2,5 millions d'euros, rappelle le journal.