1er jour de Hanouka en Europe

Fatigués par la guerre, les juifs d'Ukraine se sont rassemblés dimanche lors de prières et de veillées à la bougie pour lancer Hanouka, la "Fête des lumières", jurant de défier les black-out causés par les bombardements russes persistants.

A Kyiv, sur la célèbre place de l'Indépendance, également appelée Maïdan, les fidèles se sont blottis les uns contre les autres à la recherche de chaleur près de ce que les autorités disent être la plus grande menora de Hanouka en Europe.

Le maire de Kyiv, Vitali Klitschko, ainsi que les ambassadeurs d'Israël, des États-Unis, de Pologne et du Canada ont pris également part à la cérémonie. "Il y a deux jours, l'ennemi voulait nous faire souffrir dans l'obscurité et le froid. Maos aujourd'hui, nous allumons la plus grande ménorah d'Europe" a déclaré Vitali Klitschko.

Une cérémonie fêtée également à plusieurs centaines de kilomètres de là, par la communauté juive allemande à Berlin. Le Ministre allemand des Finances a eu l'honneur d'allumer la première branche. "En ces heures d'obscurité, nous voyons une lumière merveilleuse. Poutine n'atteindra pas ses objectifs de guerre en Ukraine. Il a créé en nous, dans nos sociétés, une nouvelle solidité. Et elle a rapproché les démocraties libérales du monde entier" a t'il ensuite déclaré dans son discours, peu après.

La "Fête des lumières", qui chaque année dure huit nuits, commémore la révolte juive des Maccabées contre une formidable force gréco-syrienne en -167, des événements durant lesquels des miracles se sont produits selon certains croyants.