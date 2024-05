Ukraine : l’OTAN pointe les restrictions sur l’usage d’armes occidentales

Par Euronews avec agences

L’Ukraine a les mains liées en raison des restrictions sur l’usage des armes fournies par ses alliés occidentaux sur le territoire russe, a déploré lundi à Sofia le secrétaire général de l’OTAN Jens Stoltenberg.

_"Je pense que le moment est venu de réfléchir à certaines de ces restrictions. _Certains alliés ont levé les restrictions. D’autres ne l’ont pas fait. Mon message est que je pense que nous devrions maintenant envisager ces restrictions, car en imposant trop de restrictions, nous lions une main aux forces armées ukrainiennes, car elles réduisent leur capacité à se défendre" a déclaré le secrétaire général de l’OTAN.

Les Etats-Unis, principal fournisseur d'aide militaire à l'Ukraine, et d'autres pays européens comme l'Allemagne ont restreint l’usage des armes qu’ils fournissent à l’Ukraine à son seul territoire, Crimée et Donbass compris, et interdisent les frappes sur le sol russe craignant que cela entraîne l’Europe dans une guerre plus large.

Le secrétaire d'Etat américain Antony Blinken a néanmoins récemment estimé, lors d'un déplacement à Kiev le 15 mai, que cette décision revenait à l'Ukraine. "Nous n'avons pas encouragé ou favorisé les frappes hors d'Ukraine, mais au final c'est à l'Ukraine de prendre ses décisions sur la manière dont elle mène cette guerre", a-t-il dit, alors que la Russie met régulièrement en garde les Occidentaux contre toute attaque sur son territoire à l'aide d'armes occidentales.

D’autres affirment que l’Ukraine a besoin de toute la puissance de feu dont elle dispose pour repousser un adversaire plus grand, mieux armé et avec plus de ressources.