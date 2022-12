Un weekend de Noël marqué par les grèves en Europe.

Un réveillon de Noël marqué par les grèves, en France et au Royaume-Uni. En France, la SNCF se veut rassurante. Malgré le préavis de grève déposé pour les week-ends de fêtes de fin d'année, "au moins deux trains sur trois" circuleront les 24 et 25 décembre, a promis Christophe Fanichet, le PDG de SNCF Voyageurs, lors d'une conférence de presse, mardi dernier.

Certains passagers se tournent vers d'autres moyens de transport. Avion, covoiturage, grandes lignes de bus... La demande est très forte, et les prix s'envolent.

De l'autre côté de la Manche, les cheminots entre eux aussi en grève, aux côté des infirmières et des ambulanciers. Une mobilisation historique (la première en 106 ans), pour demander une hausse des salaires et de meilleures conditions de travail, alors que le pays face à une inflation de plus de 10%, et une crise de son système de santé, marqué par des années coupes budgétaires et de manque de personnel.

De son côté, le ministre de la Santé, Steve Barclay, a rencontré mardi les syndicats, mardi, mais sans avancer sur une solution, dénonçant des demandes, selon lui, "inabordables". Une réunion qualifiée d'"inutile" par Onay Kasab, un responsable du syndicat ambulancier Unite, en raison de ce "refus" du ministre de discuter des salaires. "Comment espère-t-il faire bouger les choses et résoudre le conflit sans discuter de la question clef ?", a-t-il interrogé.

Mais face au risque de voir le mouvement s'installer dans la durée, l'unité au sein des conservateurs s'est lézardée ces derniers jours. Certains députés du camp du Premier ministre Rishi Sunak ont enjoint le gouvernement à lâcher du lest ou en tout cas à ouvrir un dialogue plus constructif avec les infirmières et ambulanciers.

Selon un sondage YouGov publié dimanche dans le Sunday Times, près de deux tiers des Britanniques soutiennent les infirmières et ils sont la moitié à défendre la grève des ambulanciers, contre 37 % en faveur des débrayages des salariés du rail.